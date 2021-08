‘Het lijkt onze machthebbers weinig te kunnen schelen’

De ontwikkelingen in de kabinetsformatie gaan soms natuurlijk razendsnel en het is zeer wel mogelijk dat de bewindslieden van Kaag 1 inmiddels schuimbekkend van daadkracht op het bordes staan te shinen met de koning. In dat geval moet ik deze column inslikken. Maar op het moment dat ik dit schrijf is de formatie vastgelopen in een kinderachtig treurspel waarvoor wij ons als natie diep moeten schamen.

De situatie in het kort. Mark van de VVD, die samen met Sigrid van de D66 het voortouw van de formatie in handen heeft, wil geen coalitie met twee linkse partijen (Liliane van de PvdA en Jesse van de GroenLinks). Dikke pech voor Mark, want die twee linkse partijen hebben zich zopas juist verenigd en willen enkel toetreden tot een nieuwe regering als ze samen mogen meedoen.

Maar Mark van de VVD gaat tóch liever verder met zijn oude kluppie, en zou het prettig vinden als zijn gristengabbers Wopke van het CDA en Gert-Jan van de ChristenUnie ook weer zouden aanschuiven. Maar die laatste, daar is Sigrid van D66 weer mordicus tegen, want Sigrid is van zelfbeschikking en Gert-Jan van de wil van God, en bovendien: Sigrid wil alles anders. Of in elk geval zo veel mogelijk. Ze wil bijvoorbeeld wél twee linkse partijen aan boord om te helpen de virtueel minstens viervoudig demissionaire brokkenpiloot Mark in toom te houden. Bovendien is er voor een kabinet met die twee linkse partijen ook draagvlak in de Eerste Kamer.

Gert-Jan zit door al deze verwikkelingen mokkend in de hoek en wil niet meer meedoen als iedereen hem niet razendsnel een kusje komen geven op het puntje van zijn neus. Wopke is nog niet bekomen van de desastreuze uitslag van de verkiezingen in MAART (!!!) en mompelt vals bescheiden prefabzinnetjes over schuld en bescheidenheid. Die hij trouwens voor geen meter meent. Want ze hebben hem straks toch nodig, weet hij.

Het droevige is dat deze situatie min of meer dezelfde is als vóór de zomervakantie. Niemand in politiek Den Haag heeft in de tussentijd ene reet uitgevoerd, en men gaat nu eens op zijn gemakje kijken of er een aanzet kan worden gedaan voor een inventarisatie van een opzet voor een concept-regeerakkoord, misschien. Intussen zitten we nog altijd in een covid-crisis, is het milieu bijna onherstelbaar kapot en zijn de Taliban weer aan de macht. Het lijkt onze machthebbers weinig te kunnen schelen.

Hier is een idee: stop met kibbelen over bijzaken en ga voor de meest voor de hand liggende optie, met het breedste draagvlak onder de bevolking en de meeste slagkracht in het parlement: VVD, D66, CDA, PvdA en Groenlinks. En ga om te beginnen samen de problemen te lijf die de partijpolitiek overstijgen. Met andere woorden: zorg nou eens dat we trots op jullie kunnen zijn.