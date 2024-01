Europese Commissie: 'Oekraïne-referendum heeft geen gevolgen'

Terwijl het ‘Nee’-kamp waarschijnlijk nog met een kater op bed ligt na hun feestje gisteravond, heeft een woordvoerder van de Europese Commissie al laten weten dat de uitslag waarschijnlijk geen gevolgen heeft voor het associatieverdrag met Oekraïne.

“Het associatieverdrag is al getekend en unaniem aangenomen door de regeringsleiders van de andere EU-lidstaten. Daar brengt het Nederlandse referendum geen verandering in”, aldus de woordvoerder. De voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, zegt teleurgesteld te zijn over de uitslag.

Overige reacties uit Europa

De Belgische Europarlementariër Guy Verhofstadt zegt niet verbaasd te zijn over de uitslag. Volgens hem is Europa niet in staat de grote crises van deze tijd op te lossen zonder nauwere samenwerking tussen de lidstaten.

Geen wonder dat NL tegen stemde. De EU werkt traag, gebrekkig of helemaal niet. Hoog tijd voor schoon schip #anotherway4europe — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) 7 april 2016

De Franse politica Marine Le Pen van het rechtse Front National was uiteraard blij met de uitslag en noemde het “een stap naar een Europa van naties”.

"Je me réjouis du triomphe des forces patriotes hier aux Pays-Bas sur l'accord entre l'UE et l'Ukraine !" #RencontresParlementaires — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 7 april 2016

Brexit

Aan de andere kant van het Kanaal sprak de Britse premier David Cameron de hoop uit dat het Nederlandse referendum geen invloed heeft op het Brexit-referendum deze zomer. “Dat gaat over hele andere dingen”, aldus de premier.

Voorlopig is het echter nog onduidelijk wat de internationale gevolgen zullen zijn het referendum. Het referendum, waarvan de kosten voorlopig op rond de 40 miljoen euro worden geschat, is namelijk niet bindend. Ook is er geen deadline waarvoor premier Rutte moet handelen.