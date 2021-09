Nieuwe Revu 36 is nu uit!

Deze week maakt Joost van Kleef voor het coververhaal zijn eigen politieke partij: LLP, oftewel: Lijst Liegende Politici. Mark Rutte is namelijk niet de enige politicus met geregeld een lange neus. Welnee. Liegen, bedriegen, draaien, konkelen, huichelen, jokken, fabuleren: wie op het Haagse pluche is er niet groot mee geworden? Wij zetten de grootste Haagse leugenaars op een ­rijtje. Opdat wij niet vergeten en tevens rillend beseffen: liegende politici zijn niet nieuw, maar van alle tijden. En daar is niets van gelogen.

'We zijn verpreutst', vindt Kim Holland. Porno is van alle tijden. Maar er is in vijftig jaar veel veranderd. Dat maakt de tentoonstelling The ABC of Porn Cinema in Brussel wel duidelijk. Hier worden foto’s, posters, filmfragmenten en documenten uit een roemruchte Brusselse seksbioscoop getoond. Kim Holland bezocht de tentoonstelling en vergelijkt de sekscultuur van toen met die van nu. ‘Ik zeg altijd: wij maken van porno weer lekkere seks.’

'Ik ben elke dag wel bezig met hoe nietig ik eigenlijk ben en heb vroeger ook weleens nagedacht over zelfmoord, maar diep vanbinnen wilde ik het dan toch niet echt.' Multitalent Don Diablo (41) heeft 2 miljoen volgers op Instagram, 9 miljoen luisteraars op Spotify en is al jaren een van de meest gevraagde en bestverkopende dj’s ter wereld. Maar hij is nog lang niet tevreden. ‘Als je te horen krijgt dat je waarschijnlijk de twintig niet haalt, ga je anders met het leven om.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de impact van 9-11, de dood van Tupac en natuurlijk ons succes op de Paralympische Spelen. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 36 is nu te koop in de winkel of hier te bestellen. Veel plezier!