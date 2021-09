‘Met een slok op gaat extreemrechtse conspiracy-lulkoek er ook een stuk soepeler in’

Thierry heeft iets nieuws verzonnen. Het ‘vrijheidscafé’. Da’s een omgebouwde truck met een tap, biertafels en een dakterras. Met dat ding wil ie kriskras door het land rijden en dan kenne de mense daar komme voor een alcoholische versnapering, of ze nou gevaccineerd benne of niet, ouderwetsch gezellig zonder QR-code.

Die vrachtwagen moet wel nog even worden aangeschaft. Kost 85.000 piek. Kan het FvD zelf opschokken, maar hé, crowdfunden doet minder pijn in de partijkas, dus kom op, mensen, trek die portemonnee! Vrijheid is niet gratis!

De meeste kroegbazen tekenen om aan startkapitaal te komen een wurgcontract bij een grote bierbrouwer. Dom, dom, dom. Ze moeten gewoon een wappie-draai aan hun etablissement geven. Maak er een pro-zwarte-pieten-pub, anti-5G-taveerne of platte-aarde-proeflokaal van en de donaties klotsen tegen de plinten.



Het wordt echter niet enkel en alleen lang leve de lol in het vrijheidscafé. Er zal uiteraard ook politiek worden bedreven. Zo is een deel van die 85.000 euro gereserveerd voor het bestickeren van die zuipkeet. Ik gok op een hoop FvD-logo’s en Thierry’s hoofd. En er zullen om het drankgelag heen ‘kleine lezingen en bijeenkomsten’ worden georganiseerd. ‘Overal mensen bij elkaar brengen’ is het idee, ‘van dorpsplein tot stadshart tot marktplaats’.



Maar wacht ’s effe. Zoiets hebben ze toch al? Zo’n rondreizend podium vanaf welk Thierry & Co. off script en feitenvrij ten overstaan van het winkelend publiek van Spijkenisse, Zutphen of Valkenswaard orakelen over Neurenberg en nummerborden? Dat Neder-equivalent van Donald Trumps rally’s, de zogenoemde ‘vrijheidskaravaan’?



Dit doet me sterk denken aan de dichter Willem Kloos. Die zei eens op een kampeertochtje: ‘Ik vind al die natuur hartstikke leuk, maar ik moet er wel wat te drinken bij hebben.’ Zoiets moeten ze bij het FvD ook hebben gedacht. ‘Retegeil, die vrijheidskaravaan, maar ik heb me een partijtje een droge bek!’



Best slim, alcohol inzetten als retorisch overtuigingsmiddel. ‘A spoonful of sugar helps the medicine go down,’ zong Mary Poppins en met een slok op gaat extreemrechtse conspiracy-lulkoek er ook een stuk soepeler in. Nuchter slaat dat gewauwel van Thierry helemaal nergens op, maar als je straalbezopen bent, klinkt zo’n Forumland opeens als een prima plan. Haalbaar zelfs.

Ik kan in ieder geval niet wachten tot het vrijheidscafé ergens bij mij in de buurt neerstrijkt. Hopelijk op kruipafstand, want ik ga ’m flink raken, holadijee. Met een kouwe kletser in de klauw en dubbele tong lallen over de Holocaust-tussen-aanhalingstekens en of de Tweede Wereldoorlog alleen van de Joden, of van ons allemaal is. En dan haalt Thierry nog een rondje – op onze kosten, want er was nog wat over van die crowdfunding – en drinken we met z’n allen op de vrijheid. Prosit!