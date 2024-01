Winnaar en verliezer van de dag: Tom Beugelsdijk vs. Deadmau5

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Tom Beugelsdijk

ADO heeft pingping Wang binnen https://t.co/O9h6nkxKNT pic.twitter.com/1rdL5NHtaH

— RTL Nieuws (@RTLnieuws) 1 april 2016

Neerlands meest geliefde voetballer Tom Beugelsdijk kan weer 'rustaaaag' ademhalen. Zijn cluppie heeft namelijk eindelijk het geld binnen van de Chinese investeerder Hui Wang.

Verliezer van de dag: Deadmau5

Deadmau5 niet bij met e-sigaret Deadmodz : https://t.co/iFaF1KJLr9 ┬Ś ThePostOnline (@TPOnl) 1 april 2016

Deadmau5 trekt ten strijde tegen de e-sigaretten die onder de naam Deadmodz op de markt worden gebracht. De dj en muziekproducer vindt die naam te veel op zijn artiestennaam lijken, meldt The Wrap. Is 'ie een keer niet bij een Twitter-bitchfight betrokken, maakt 'ie zich druk om peuken. Wat een ongelooflijke jankbek is die vent toch.