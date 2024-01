John van Zweden: 'Kees Jansma zou een goede voorzitter van ADO zijn'

Voor voetbalminnend Den Haag is het niet de vraag of maar wanneer ondernemer John van Zweden (55) ADO er bovenop gaat helpen. De behangkoning is er klaar voor, helemaal nu hij sinds de verkoop van zijn Swansea City-aandelen miljonair is. Ook de politiek lonkt. ‘Gemeenteraadslid worden lijkt me wel wat. Bij de verkiezingen in 2018 gaan we de grootste worden, let maar op!’

Fotografie ANP

Zou je zelf voorzitter van ADO willen zijn?

‘Daarvoor acht ik me ongeschikt. Bij Swansea City was ik een man achter de schermen. Ik ben goed in bemiddelen en ga net zo makkelijk om met gasten uit hogere kringen of vooraanstaande lieden uit het bedrijfsleven als met jongens aan de onderkant van de samenleving of met supporters van het fanatiekere soort. Bij ADO zou ik zo’n rol op de achtergrond willen vervullen. Misschien een plekje in de raad van commissarissen, maar meer ook niet.’

Met wie en hoe dan?

‘Dan moet je denken aan Kees Jansma, John van Ringelenstein, Ed Maas, Tscheu la Ling, Mark van der Kallen, Martin Jol en Rob Jansen. Allemaal jongens die ADO niet zo maar in de steek willen laten. Jansen heeft dit zelfs op het sterfbed van zijn vader beloofd. Samen met deze lokale mensen wil ik dan 2,5 tot 3,5 miljoen euro in de club investeren. Nee, Dick Advocaat wil er geen centen insteken. Met Kees Jansma ben ik al zo ver dat hij een actieve rol zou willen vervullen bij een nieuw ADO. Hij zou een goede voorzitter zijn.’

