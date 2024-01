Johan Derksen: 'Feyenoord prolongeert de titel'

Wie volgt Feyenoord op als kampioen, wie wordt de? verrassing en welke trainer haalt de kerst niet? We vroegen het enkele kenners die het – uiteraard – weer eens niet met elkaar eens zijn. Ee?n ding is zeker: Feyenoord wordt kampioen. En anders Ajax. Of PSV.

Fotografie ANP

Johan Derksen – Voetbal Inside

‘De eindstand van dit seizoen zal weinig verschillen met die van vorig jaar. Dat betekent dat Feyenoord opnieuw kampioen wordt. Nee, dat is niet verrassend. Want naast dat ze een goede ploeg hebben, zijn ze in De Kuip nauwelijks te verslaan. Heeft alles met Het Legioen te maken. Als die achter het team gaat staan, komt Feyenoord zelden in de problemen.

Verder verwacht ik veel van FC Utrecht. Erik ten Hag komt dan wel heel boers en nors over, en ook heeft hij niet echt een prettig charisma, als trainer doet hij het natuurlijk wel heel goed. Al heeft dat ook weer met de spelersgroep te maken. Dat is zo belangrijk. Dat zag je wel weer bij het ontslag van Zeljko Petrovic, vorig jaar bij ADO Den Haag. Die was nooit de laan uitgestuurd als Mike Havenaar, zijn spits, niet langdurig geblesseerd was geweest. Daarom ben ik ook geen voorstander van het voortijdig wegsturen van trainers. Het is een brevet van onvermogen. En het mooie is: diegene die de coach ontslaan, hebben hem een half jaar ervoor zelf aangesteld. Dan moet je jezelf ook wegsturen, maar dat doen ze natuurlijk niet.’

Lees het hele artikel op Blendle.