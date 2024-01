Winnaar en verliezer van de dag: Iggy Pop vs. Bart-Joost van Rij

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Iggy Pop

Iggy Pop has achieved his highest chart entry in the US (#17) with 'Post Pop Depression'. #IggyPop #JoshHomme pic.twitter.com/mjikxYemEo — Lemonbeats (@LemonbeatsCHNL) 31 maart 2016

Post Pop Depression, het nieuwe album van Iggy Pop, is binnengekomen op de zeventiende plek in de Amerikaanse hitlijsten. Het is daarmee het hoogst binnenkomende album van Iggy Pop. The Idiot uit 1977 kwam binnen op nummer 72 en was tot vandaag zijn hoogst genoteerde soloplaat. Het naamloze debuut van The Stooges (1969) kwam niet verder dan plek 106 in de Billboard-lijst.

Verliezer van de dag: Bart-Joost van Rij

Raadslid wil kop collega ’afrukken’: Het Rotterdamse Leefbaar-raadslid Bart-Joost van Rij is donderdagochtend ... https://t.co/ntAEY0CIfm — Telegraaf RSS feed (@Telegraaffeed) March 31, 2016

Het Rotterdamse Leefbaar-raadslid Bart-Joost van Rij is vanochtend tijdens een debat in woede uitgebarsten nadat GroenLinks-raadslid Arno Bonte Leefbaar Rotterdam een ’pyromaanpartij’ noemde. Van Rij liep rood aan en riep het hoofd van Bonte eraf te willen trekken.