Smokende nonnen kweken wiet voor een gezondere wereld

Bij een non denk je aan een katholieke of orthodoxe vrouw die de kloostergeloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid heeft afgelegd om een religieus leven te leiden. The Sisters of the Valley vormen wat dat betreft een uitzondering. Zij blowen erop los en verdienen geld met hun favoriete rookwaar.

De twee dames noemen zichzelf non en zijn ook zeker wel toegewijd. Maar bij hen staat niet god, maar de wietplant op de eerste plaats. De dames, zuster Kate en zuster Darcy genaamd, wonen samen met het zoontje van Darcy in een afgelegen huis in Merced, Californië. Dat noemen ze hun klooster.

Lees ook: Rihanna komt met smaakvolle wiet: MaRihanna

De twee kweken wiet volgens de maancyclus. Daarvan maken ze onder meer medicinale wiet, cannabiszalf, weedburgers en CBD-olie. Vooral hun CBD-olie - die zou helpen tegen kwalen als migraine, rugpijn en zelfs katers - vindt gretig aftrek. Hiervan word je niet stoned, omdat er geen THC in zit.

Maar hun zorgeloze handeltje en zelfbenoemde "ambitie om de wereld gezond te maken" wordt vandaag de dag bedreigd door een nieuwe wet in de liberale staat Californië, waardoor de nonnen een teelverbod kan worden opgelegd. Uiteraard komen de dames hiertegen in actie. "Met god aan onze zijde", zeggen ze tegen The Guardian.

#cannabiscommunity #policethepolice #occupy #cannabis #reformcalifornia #berniesanders #medicalmarijuana Een foto die is geplaatst door Sisters of the Valley (@sistersofthevalley) op 5 Jan 2016 om 5:58 PST

Saliesticks

Mocht het wietimperium van de nonnen instorten, dan hebben ze altijd nog een uitweg. Ze handelen namelijk ook in salie. Na de CBD-olie is de 'White Sage Smudgestick', waarmee negatieve energie uit een huiskamer of andere ruimte verdreven kan worden, een van de best verkochte producten op hun website.

Fotografen Shaughn Crawford en John DuBois portretteerden de smokende nonnen. Hierbij een compilatie van de foto's, aangevuld met beelden van het Instagramaccount van de zusters. De complete fotoserie van Crawford en DuBois bekijk je hier.

Hempcon 2016 Een foto die is geplaatst door Sisters of the Valley (@sistersofthevalley) op 23 Jan 2016 om 5:53 PST

The only acceptable burger on instagram #vegan #weednuns #plantbased #foodie #burger Een foto die is geplaatst door Sisters of the Valley (@sistersofthevalley) op 12 Mrt 2016 om 7:01 PST