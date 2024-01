Filmrecensie: Belgica

‘We gaan een bar beginnen!’ Elk vriendenkoppel wereldwijd heeft die illustere woorden weleens vol enthousiasme uitgekraamd tijdens een dronken kroegsessie. De Vlaamse broers Jo (Stef Aerts) en Frank (Tom Vermeir) voegen in Felix Van Groeningens Belgica de daad bij het woord en veranderen een Gentse bruine kroeg vol constant verstopte pispotten in een goedlopend rockcafé.

Als het geld binnenstroomt, worden de lijnen coke langer en de vrouwen gewilliger en ja, hou het dan maar eens vol om een brave familieman te zijn. Het mag geen verrassing heten dat de broers uiteindelijk zwichten voor de excessen van het succes en die voorspelbaarheid is de grootste spaak in het wiel van Belgica.

Bonus: de soundtrack van Soulwax

Het is regisseur Van Groeningen vergeven, er valt immers niet veel meer te melken uit een verhaal dat drijft op het cliché van seks, drugs & rock-’n-roll. Want met die drie dingen komt het ruimschoots goed in deze luchtige speelfilm met als extra bonus de soundtrack van Soulwax die al de fictieve bands creëerde die we in het bierovergoten Belgica bezig zien.

? ? ? ?

https://www.youtube.com/watch?v=LvUiCmnmY9w

Soundtrack

https://www.youtube.com/watch?v=LBq3jgATkZY