Kunst: rocksterren in onderbroek

We hebben heel wat muziekboeken en -biografieën versleten, maar het boek met de welluidende titel Rock Stars in their Underpants overtreft alles.

Het boek, van de Welshe muziekjournailste Paula Yates, verscheen al in 1980 en er werden helemaal niet zo heel veel van verkocht. In de jaren 90 werd Yates pas echt beroemd met het televisieprogramma The Big Breakfast, waarvoor ze mensen in bed interviewde.

Yates was een tijd lang getrouwd met Bob Geldof, totdat ze hem in 1996 verliet voor Michael Hutchence, zanger van de rockband INXS. Hutchence pleegde in 1997 zelfmoord, Yates overleed drie jaar later aan een overdosis heroïne. Dat moet een gezellige relatie zijn geweest.

Over het boek zei Andy Warhol destijds, enigszins gekscherend: "Dit is het mooiste kunstwerk van het afgelopen decennium". Van Frank Zappa tot David Bowie, van Lemmy Kilmister tot Paul McCartney, alle rocksterren uit de jaren 70 wandelen in onderbroek voorbij. We stuitten afgelopen weekend per toeval op dit boek en hebben er direct een besteld voor op onze koffietafel. Tip voor de muziekliefhebber: hier zijn ze nog te bestellen.

Een compilatie van de foto's.

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="31465,31471,31467,31453,31455,31457,31459,31461,31463,31469"]

Cover