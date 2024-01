Streek van de week: van vergadertijger tot krokettenknager

Nieuwe Revu bericht vanaf deze plek wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer: Losser gooit nog een kroket in het vet.

Bob bakt al 26 jaar met veel plezier friet en hapjes in snackbar De Tuffel in het Twentse plaatsje Losser. Vorige week dinsdagavond kreeg Bob ineens hoog bezoek van het gemeentehuis, dat recht tegenover de snackbar zit. De commissievergadering liep uit, dus de bode wilde vijftig kroketten. Bob ging meteen aan de slag, want vijftig kroketten zijn nog best een logistieke uitdaging.

'Kleine hapjes of bitterballen zijn geen probleem. Maar kroketten? In mijn mandje passen er hooguit dertig.' Een"man met 26 jaar werkervaring in de frituurbranche krijg je evenwel niet snel gek. Alle vijftig kroketten vonden warm en wel hun weg naar de overkant. Met een servetje en een zakje mosterd erbij. 'Een stukje service,' noemt Bob dat.

Zonder dat hij het zelf doorhad, schreven Bob en zijn vijftig salpiconsnacks op die doodgewone dinsdagavond gemeentepolitieke geschiedenis. De krokettenmotie, afgelopen november met een overdonderende meerderheid aangenomen door de Losserse gemeenteraad, trad voor het eerst effectief in werking. Een van de geestelijk vaders van deze motie is Ronald Ringenoldus van D66.

Kwaliteitsproduct zonder slachtafval

'Commissievergaderingen beginnen om half acht 's avonds en kunnen soms doorgaan tot ver na elven. Een koffiepauze hebben we niet. Tijdens een van die vergaderingen zat ik naast mijn collega Gerben Keujer van het CDA. We waren inmiddels allebei wat flauwtjes. Ik zou wel een kroketje lusten, zei ik toen tegen Gerben.'

De motie was vervolgens snel gepend. Als een vergadering tot na 22.30 uur duurt, hebben alle commissieleden – en de burgemeester en wethouders, alsmede eventuele dorpsgenoten op de publieke tribune – recht op een kroket. 'Een kroket is een echt Hollands kwaliteitsproduct zonder slachtafval, maar met een goed stukje vlees erin,' aldus raadslid Ringenoldus. 'Vandaar dat de keuze niet op een frikandel is gevallen.'

De snacks worden niet betaald van onze zuurverdiende belastingcenten, maar uit de boetepot. Als een raadslid een collega met de voornaam aanspreekt, moet hij twintig euro in de pot doen. 'Een van de wethouders heeft nogal moeite met namen onthouden. Hij heeft de pot al aardig gespekt.' De burgemeester trouwens ook. Toen hij tijdens een vergadering zijn iPad aanzette, schalde de openingstune van SpongeBob door de raadszaal. 'Zijn zoontjes hadden de avond ervoor filmpjes zitten kijken.' Hop, weer een briefje van twintig in de boetepot.

De raadskroket is in het leven geroepen door Jan-Peter Balkenende. Toen hij in 1993 in de gemeenteraad van Amstelveen zat, diende hij tijdens een zelden vertoonde uiting van gevoel voor humor 's lands allereerste krokettenmotie in. Buiten Losser zit de raadskroket trouwens in zwaar weer. In Katwijk, Coevorden, Hilversum en Zwolle is hij inmiddels wegbezuinigd. En in het Drentse Tynaarlo wilde GroenLinks de kroket vervangen door gezonde notenrepen, zuidvruchten en humuswraps. Het CDA wist daar gelukkig een stokje voor te steken.

Tekst: Danny Koks