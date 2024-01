Winnaar en verliezer van de dag: Guillaume de Beer vs. Charlie Hebdo

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Guillaume de Beer

Waarom heeft niemand dit eerder bedacht!!11? #snacknieuws https://t.co/Ea2i61P3n1 — Freek van Rijt (@FreekvanRijt) 12 september 2016

Guillaume de Beer, chef van restaurants Breda op het Singel en Guts & Glory in de Utrechtsestraat, heeft een nieuwe snack gecreëerd: de krokodel. Ja, dan ben je gewoon een hele grote. Vrijdag is 'ie exclusief in Amsterdam te eten.

Verliezer van de dag: Charlie Hebdo

Door aardbeving getroffen dorpje Amatrice klaagt Charlie Hebdo aan om cartoons https://t.co/eqpUj88kIQ pic.twitter.com/sky6DCyAhc — de Volkskrant (@volkskrant) 12 september 2016

Het Italiaanse stadje Amatrice, dat vorige maand grotendeels verwoest werd door een aardbeving, heeft het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo aangeklaagd wegens smaad. Volgens advocaat Mario Cicchetti van Amatrice heeft Charlie Hebdo met de publicatie van zijn cartoons over de aardbeving van 24 augustus alle fatsoensnormen overschreden.

Volgens advocaat Cicchetti was de cartoon van Charlie Hebdo 'een griezelige, zinloze en gewetenloze belediging van de slachtoffers van een natuurramp'.