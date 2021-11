Nieuwe Revu 47 is nu uit!

Sportjournalist James Gray weet het zeker: over een paar weken is Max Verstappen de nieuwe wereldkampioen Formule 1. Gray beschrijft in zijn boek Max Verstappen: het verhaal van een kampioen hoe de Nederlander zich op de kartbaan omhoog knokte naar de koningsklasse van de autosport. In de Revu van deze week richt de schrijver zijn vizier op het huidige seizoen. Te beginnen bij de Grand Prix van Engeland.

‘Ik geef mijn dochters huizen, dat soort dingen.’ Een gekozen minister-president, dat zou het land volgens Harry Mens (74) nog kunnen redden. En wie weet neemt hij dan zélf wel plaats in het Torentje. ‘Ik vind dat je arme mensen moet helpen, dus ik ben niet asociaal.’ Verder kijkt de nestor van het commerciële praatprogramma niet graag achterom. ‘Spijt? Dit klinkt niet zo smakelijk, maar mijn opa zei altijd: problemen zijn als drollen, je kan erop blijven kauwen, maar het is beter om ze door te slikken.’

In het boek DROKZ - kapot hard neemt auteur en Nieuwe Revu-journalist Freek van Kraaikamp de lezer mee in het kapot harde leven van hardcore-icoon Richard Koek, a.k.a. Drokz. Van de Love Parade tot de Fuckparade. Van de hardcore tot de terror en van de TMF Hakkeeh! op maandagavond tot nachtenlange afterparties... Deze voorpublicatie laat zien hoe snel de hardere Nederlandse house begin jaren 90 ontstaat en terrein wint om zich op de Love Parade in Berlijn bij de grote namen van de wereld- wijde house-beweging te voegen. ‘Wij waren gewoon de rebellen.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de koudste Nederlandse winter van deze eeuw en overstromingen in Canada. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

