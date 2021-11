Wordt Max Verstappen de nieuwe wereldkampioen Formule 1?

Dit artikel is ook te lezen in de nieuwste Revu en op Blendle.



Wat na de twee Grand Prix van Oostenrijk (die Max allebei won, red.) volgde, was ongetwijfeld het meest memorabele moment van het seizoen en veranderde de relatie tussen Verstappen en Hamilton eens en voor altijd. In al die jaren dat ze het tegen elkaar hadden opgenomen was hun onderlinge strijd nogal vriendschappelijk en respectvol was geweest – tot dat moment in 2021. In 2019 hadden ze er in Brazilië zelfs geen moeite mee om elkaar ruimte te gunnen. ‘Het was cool!’ zei Max na af loop van die race immers. Twee jaar later was daar geen sprake meer van.

De context van de Britse Grand Prix is belangrijk. De race op Silverstone geniet een speciale status binnen de autosport en is van oudsher de best bezochte race. Dat was in 2021 ook het geval, want de organisatoren kregen toestemming van de Britse overheid om honderdduizenden toeschouwers toe te laten. Daarbij scheen de zon. Het Woodstock van de F1 voltrok zich in een decor van veel te dure drank, roodverbrande toeschouwers en platgetrapt gras. Die sfeer sloeg ook over op de coureurs. En dan vooral op Hamilton, wiens relatie met het Britse publiek niet altijd even rooskleurig is geweest. Inmiddels was hij een soort nationale held geworden. Hoe dan ook, de scènes die zich afspeelden nadat hij zich op vrijdagavond als snelste had gekwalificeerd, zullen niet gauw vergeten worden.

Coronabesmetting

De kwalificatie op vrijdag was onderdeel van een nieuwe, experimentele opzet, net als de zogenaamde sprintrace op zaterdag die de startvolgorde voor zondag zou bepalen. Vrijdagavond vond een emotionele viering plaats ten overstaan van een schare idolate fans. Een paar maanden daarvoor, toen Hamilton ergens op een hotelkamer in het Midden-Oosten zwaar te lijden had onder een coronabesmetting, had dergelijke steun lichtjaren ver weg geleken. Zelfs als je geen Hamilton-fan was, had het feest op Silverstone een helende werking. Zaterdag scheen de zon opnieuw en de toeschouwers kwamen massaal toegestroomd. Ze waren teleurgesteld toen Verstappen de snelste was in de sprintrace, maar dolenthousiast omdat Hamilton hem op de hielen zat. In Copse Corner, een snelle bocht met een van de grootste tribunes op het circuit, schoot Hamilton naar de buitenkant. Vandaag de dag nemen de coureurs deze bocht bijna vol gas, met een snelheid van zo’n 280 kilometer per uur. Bovenmenselijke moed is hier nodig, maar ook een enorm vertrouwen in de coureur die aan je binnenkant zit. Hamilton was halverwege zijn inhaalactie en bedacht zich. Als hij hier van de baan zou vliegen of een ongeluk zou krijgen, dan zou hij achterin moeten starten en zich zondag naar voren moeten werken. Misschien kreeg hij nog wel een kans, dacht hij, maar Red Bull gooide de deur dicht. Verstappens voorsprong was nooit groter dan twee seconden, maar Hamilton wist zijn achterstand niet terug te brengen tot minder dan één seconde. Als Hamilton op zondag in het achterveld moest starten, zou hij echt iets uitzonderlijks moeten doen om erlangs te komen.

De eerste ronde van de race was praktisch identiek, behalve dan dat Verstappen acht meter voor Hamilton startte in plaats van achter hem. Opnieuw was Verstappen beter weg, hij hield Hamilton het eerste deel van de eerste ronde van zich af en liet hem in de Brooklands-haar-speldbocht niet verder dan naast hem komen. Ze kwamen het rechte einde op en opnieuw kwam Hamilton in Copse Corner naast Verstappen rijden. Alleen was Max dit keer naar de buitenkant gegaan om de racelijn af te dekken, terwijl zijn rivaal binnendoor was geglipt en langszij begon te komen. Deze keer trok hij zich niet terug en de twee kwamen in aanraking met elkaar. Verstappen schoot zijwaarts, werd richting de bandenstapels gekatapulteerd en was al één wiel kwijt voordat hij ze raakte. De raceleiding vond dat het incident ‘voornamelijk’ de fout van Hamilton was geweest en zetten hem bij de volgende race drie plaatsen naar achteren. Die beslissing bleef de gemoederen nog maandenlang bezighouden. Kreeg Hamilton genoeg ruimte? Was Verstappen te agressief? Was Lewis te ongeduldig? Niet geheel onverwacht vond iedereen bij Red Bull de straf lang niet zwaar genoeg, onder wie natuurlijk Max. Nog voordat hij het ziekenhuis verliet, had hij erover getweet. Samen met vader Jos had hij op televisie gezien hoe winnaar Hamilton – die Max tot op acht punten was genaderd - de champagne liet spuiten en zijn overwinning uitgelaten vierde. ‘Blij dat alles goed met me is,’ schreef Max. ‘Zwaar teleurgesteld dat ik op deze manier uit de race ben gehaald. Wij hebben niks aan de toegekende straf en het doet geen recht aan de gevaarlijke actie van Lewis op de baan. Het is een gebrek aan respect en onsportief gedrag dat ik hier in het ziekenhuis moet zien hoe hij de zege viert, maar we gaan verder.’

@media (max-width: 680px){#fig-61a1a93b2addd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a1a93b2addd img{#fig-61a1a93b2addd img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61a1a93b2addd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a1a93b2addd img{#fig-61a1a93b2addd img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61a1a93b2addd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a1a93b2addd img{#fig-61a1a93b2addd img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}} Beeld: Red Bull

Maar ze gingen niet verder. Het ongeluk kostte Red Bull meer dan alleen punten. De reparatie van de auto kostte meer dan 1 miljoen euro, in het eerste jaar dat de F1 een uitgavenplafond had ingesteld. Bovendien had het team het gevoel dat Max opgejaagd wild was geworden, waarbij de beschuldigingen van agressie en arrogantie uit het begin van zijn carrière weer aanzwollen. Red Bull betaalde met gelijke munt terug. In interviews vroegen ze zich af of de rekening eigenlijk niet door Mercedes had moeten worden betaald. De ophef was groot.

In al die jaren dat ze het tegen elkaar hadden opgenomen was hun onderlinge strijd nogal vriendschappelijk en respectvol geweest – tót dat moment in 2021

Grote problemen

Na zijn uitbarsting op sociale media probeerde Max zich zo veel mogelijk afzijdig te houden. De volgende ochtend vloog hij terug naar Monaco voor een week rust voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije, een race waar Red Bull vaak domineerde. Op de dag van die race regende het en bij de start was de baan nog gedeeltelijk nat, omstandigheden waar coureurs als Hamilton en Verstappen bij gedijen, maar beiden hadden alweer grote problemen voordat de race goed en wel begonnen was. Voor de tweede achtereenvolgende keer werd Verstappen door een Mercedes van de baan gereden – al ging het dit keer niet zo direct en hardhandig. Bij de allereerste bocht remde Bottas te laat en raakte hij de achterkant van Norris’ auto, die op zijn beurt in botsing kwam met Verstappen. De Red Bull was zwaar beschadigd, maar niet onherstelbaar en Max wist uiteindelijk terug te komen tot de negende plaats. Hamilton wist uiteindelijk beslag te leggen op P3 en scoorde zo genoeg punten om de leiding in de stand voor het wereldkampioenschap weer over te nemen, terwijl Mercedes ook in de stand voor de constructeurs de leiding overnam van Red Bull. Dat moet Mercedes bijzonder goed hebben gedaan op een circuit waar Red Bull in het verleden zo sterk had gepresteerd, vooral nadat ze op circuits als Paul Ricard in Frankrijk – waar ze in het verleden heersten –van de troon waren gestoten. Verstappen en zijn team hadden door de zomerstop nu vier weken de tijd om na te denken over de vraag hoe ze het tij weer konden keren.

Mercedes was kwetsbaar, zoveel was wel zeker.

Hamilton was op het podium in Hongarije bijna van zijn stokje gegaan en liet weten bang te zijn aan long covid te lijden, waarvan niemand de gevolgen nog kende maar waarvan wel duidelijk was dat ze niet bevorderlijk waren voor topprestaties. De doorgaans kalme pr-machine van Mercedes maakte een sleetse en rommelige indruk. De renstal had uiteindelijk besloten om afscheid te nemen van Bottas, die van inschikkelijke tweede rijder was veranderd in een mopperige wannabe superstar. In plaats daarvan hadden ze het opkomende talent George Russell binnengehaald, maar ze moesten het nog tot het einde van het jaar zien te doen met Bottas. Het pantser van Mercedes vertoonde scheuren, Red Bull moest ze alleen zien te vinden. En dan was er de kwestie van Max’ reputatie. Die moest beschermd worden. Hij vond het niet prettig om afgeschilderd te worden als de bad guy en het team ook niet. Op Silverstone stonden de stewards in elk geval aan zijn kant, al was het dan niet in de mate die Red Bull had gewild. Een paar weken later in Monza kon niet hetzelfde worden gezegd.

@media (max-width: 680px){#fig-61a1a93b2afdc img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a1a93b2afdc img{#fig-61a1a93b2afdc img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61a1a93b2afdc img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a1a93b2afdc img{#fig-61a1a93b2afdc img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61a1a93b2afdc img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a1a93b2afdc img{#fig-61a1a93b2afdc img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}} Beeld: Red Bull

Groeiende rivaliteit

In de aanloop naar deze Grand Prix van Italië verstomde de discussie over de groeiende rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen een beetje toen het slechtst bewaarde geheim in de F1 –Russells overgang naar Mercedes – uiteindelijk officieel werd. Het ging vooral nog over wat het voor Hamilton zou betekenen om Russell naast zich te hebben en niet meer over Verstappens pogingen om de koning te onttronen. Het was een welkom rookgordijn voor de Nederlander die al het gedoe rond zijn uitvallen op Silverstone als uitermate hinderlijk had ervaren. Max is een heethoofd en zoekt graag de confrontatie, maar hij is dingen ook weer snel kwijt. Doorzeurende vijandigheid is niet zijn ding. Het lijkt vanuit dat oogpunt niet fair om wat op Monza gebeurde te omschrijven als het gevolg van kwade wil. Hamilton had gefaald bij de sprintrace op zaterdag en zou als vierde starten, Verstappen startte dankzij een motorstraf voor Bottas op pole. ‘Het zou een makkelijke overwinning voor Max moeten worden,’ voorspelde Hamilton – een nogal opzichtige poging om in het hoofd van zijn jonge rivaal te kruipen. Hamilton maakte zich echter ook zorgen. ‘Zij hebben elke week weer nieuwigheden. Ze hebben maar één week geen upgrades gehad.’ Dat klopte. Red Bull was erin geslaagd om steeds maar weer sneller te gaan en daar plukte Verstappen de vruchten van. Maar op de dag van de race was zijn voormalige teamgenoot Daniel Ricciardo de joker. Ook bij Mclaren maakte men grote sprongen voorwaarts en Ricciardo, in zijn auto met Mercedes-motor, ging op zondag in Monza op weergaloze wijze van start en schoot Verstappen voorbij. Hamilton ging naar de derde plaats en probeerde even later Max in een bocht te passeren in een van de beruchte smalle chicanes van Monza. Max liet hem weinig ruimte en gaf geen strobreed toe, waarop hun wielen elkaar raakten. De schade was gering en voorlopig was het voordeel voor Verstappen. Maar dat voordeel verdween als sneeuw voor de zon toen Red Bull de fout inging met de nieuwe pitsprocedure en Max 11 seconden lieten staan. Als hij voorafgaand aan zijn eigen pitstop hard genoeg ging, kon hij misschien vóór Max de tweede plaats pakken. Bij een volmaakte pitstop zou hij voor de Red Bull liggen. Maar een kleine aarzeling zorgde ervoor dat hij nog een seconde moest wachten, waardoor hij samen uit de pits kwam met… Daar waar het lot de twee de eerste weken bij elkaar had weggehouden, zaten ze nu voortdurend in elkaars vaarwater.

Benieuwd naar de rest van het stuk? Je leest het in de nieuwste Revu.