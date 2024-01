Extra veiligheidsmaatregelen in Nederland na aanslagen Brussel

Na de aanslagen in Brussel worden in Nederland "veiligheidsmaatregelen genomen die nodig zijn''. Dat heeft terrorismecoördinator Dick Schoof laten weten aan het ANP.

De veiligheidsmaatregelen houden in dat de marechaussee extra patrouilles uitvoert op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Ook voert de marechaussee verscherpte grenscontroles uit aan de zuidkant van Nederland met de grens met België.

Schiphol

"De extra veiligheidsmaatregelen doen we uit voorzorg, niet omdat er concrete aanwijzingen voor een terreurdaad op Schiphol op andere vliegvelden zijn", aldus de woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee tegen De Telegraaf.

Spoedoverleg

Radio 1 meldt dat er in Den-Haag straks spoedoverleg is. Het dreigingsniveau blijft in Nederland onveranderd. "Wel wordt er van minuut tot minuut in de gaten gehouden wat er gaande is", aldus Schoof.

Treinstations

Op de grote treinstations in Nederland wordt extra politiebeveiliging ingezet.