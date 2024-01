De waarheid: Is de aarde rond? Hier, 5000 dollar!

In de waarheid gaat Nieuwe Revu uitgebreid in op allerhande vragen, dilemma’s en hersenspinsels van lezers.

Deze week: de aarde, 'gejatte' fietsen op Marktplaats, rennen op een loopband en teringherrie in kledingwinkels.

Ik zie op mijn tijdlijn voorbijkomen dat ene Flat Earth Society 5.000 dollar betaalt aan de persoon die kan bewijzen dat de aarde rond is. Ehm. What the fuck?

Amin Pherai, Den Haag

Hoe bizar het ook klinkt: er is inderdaad een groep mensen die gelooft dat de aarde plat is. Foto’s van een bolle aarde zijn genomen in een filmstudio, terwijl zwaartekracht ervoor zorgt dat je niet van de aarde sodemietert als je bij het einde bent.

God, vliegend spaghettimonster, platte aarde: ieder zijn hobby natuurlijk. Toch is deze laatste stroming serieuzer dan je zou denken. The Flat Earth Society zou namelijk sinds begin deze maand 5000 dollar betalen als je kan bewijzen dat de aarde bolvormig is. We vroegen het na bij de 26-jarige Steven, de beheerder van het online Flat Earth-forum. Wat blijkt? Er is helemaal niets waar van die prijsvraag! ‘Een website heeft een artikel overgenomen uit 1931.’

Maarre, Steven, dan nog, een platte aarde? ‘Ik hou van de intellectuele exercitie om te debatteren over de vorm van de aarde. Jammer genoeg accepteren de meeste mensen het als een gegeven dat de aarde rond is.’ En nee, Steven gaat je dus ook niet het prijzengeld betalen. ‘Maar andere mensen op dit forum misschien wel.’

Matthijs van Boxsel is specialist in waarom mensen er bizarre ideeën op na houden, zoals over de platte aarde. ‘Iedereen poogt op zijn manier in het reine te komen met de idiotie van het bestaan. De ene kiest voor voetbal, de ander voor religie of praten met de poes. Sommigen gaan verder en ontwikkelen waantheorieën.’

Van Boxsel noemt die mensen morosofen: waanwijzen. ‘In de regel is een morosoof iemand wiens wereld is ingestort door een schokkende gebeurtenis. Via zijn theorie slaagt hij erin uit de brokstukken een nieuw universum te reconstrueren. Dat doet hij niet omwille van een hogere waarheid, maar omwille van een leefbaar bestaan. Met opmerkelijk gemak wisselt hij tussen de magische en de dagelijkse wereld.’

Zijn persoonlijke favorieten: Ernst Gideons theorie dat de Odyssee van Homerus zich grotendeels afspeelde in Zeeland en het idee van Jan van der Eerden dat de plattegrond van de piramide van Cheops overeenkomt met het stratenplan van Den Bosch. ‘De allermooiste is van P.T. Kuperus, maar die kan ik niet samenvatten. Hij heeft namelijk een nieuwe taal ontwikkeld.’

Ik zie op Marktplaats echt superveel vrijwel gloednieuwe fietsen die waanzinnig weinig kosten. Zijn al die fietsen gejat? En waarom doet de politie daar niets aan?

Dex van Esch, Tilburg

Op Marktplaats vind je een enorm assortiment gestolen fietsen. Dat is: advertenties van mensen wier fiets gestolen is. Navraag bij Marktplaats wat zij doet om fietsheling te voorkomen levert niets op. Wel is er een keurige pagina waarop de site vertelt hoe je heling voorkomt, maar dat oogt roomser dan de paus.

Dus ja: gestolen fiets all over the place. Gelukkig geeft het Centrum Fietsdiefstal tips voor een legitiem vehikel. Vraag om de originele aankoopnota en het framenummer. Check dat op fietsdiefstalregister.nl, dan weet je in ieder geval of het om een gerapporteerde fietsdiefstal gaat. Wij voegen daaraan toe: gebruik je gezonde verstand. Die gloednieuwe Gazelle met 21 versnellingen en kinderzitje voor 50 euro, mits je belt en op een parkeerplaats afspreekt, daar klopt iets niet.

Is rennen op een loopband echt zinloos, of lijkt het stiekem toch wel een beetje op buiten rennen?

Sven Zagt, Opsterland

Volgens Kenneth Meijer, bewegingswetenschapper bij de Maastricht University, is rennen op een loopband écht nuttig. ‘Plastisch gezegd beweegt de loopband je naar achteren. Je moet daarom moeite doen om op dezelfde plek te blijven.’ Om te achterhalen hoeveel moeite dat kost, maten onderzoekers de zuurstof en CO2 die mensen ‘normaal’ en op de loopband in- en uitstoten. Daarmee kun je namelijk berekenen wat het energieverbruik is. Wat blijkt: die is grofweg gelijk, mits je de loopband instelt op een helling van 1 procent om te compenseren voor de afwezige luchtweerstand. Ook de functies die je spieren op een loopband uitvoeren en de afwikkeling zijn hetzelfde. Oftewel: kun jij 5 kilometer op een loopband lopen, dan moet dat buiten ook lukken.

Waarom is het altijd zo’n teringherrie in kledingwinkels, met van die plastic-fantastic-house? Is het een truc?

Keano Verkalk, Rotterdam

Het zijn zelfs drie trucs! 1: vind je de muziek klote, dan is de winkel niet voor jou bedoeld. Zo houden winkels onbedoelde gasten weg. 2: vind je de muziek wél tof, dan kom je in een beter humeur, en dan koop je meer. En 3: staat de muziek superhard, dan doe je sneller impulsaankopen. Geen getob over ‘zie ik er zo niet dik uit’ of ‘is dit wel mijn kleur’, maar hup, alles in je mand en afrekenen maar. De bonustruc is dat veel hippe kledingwinkels je moedwillig verwarren: wie is het personeel, zijn dit mannen- of vrouwenkleren? Zo word je klei in de handen van de verkopers. Het is dus wachten op de eerste webshop met Atari Teenage Riot en een stroboscoop op de achtergrond.