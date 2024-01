Bij de koffie: politie doodt man in De Kwakel, worstenbroodje op lijst immaterieel erfgoed en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Politie schiet man dood in De Kwakel

De politie heeft vanmorgen in De Kwakel een man neergeschoten. De man is overleden aan zijn verwondingen. Kort na 05.00 uur kreeg de Noord-Hollandse politie een melding van een vechtpartij in een woning aan de Noorddammerweg. Op straat zagen ze daar een man die met een mes op hen af kwam. Een agent heeft op de man geschoten. Die raakte hierbij zodanig gewond dat hij ter plekke is overleden. Reanimatie mocht niet meer baten.

Worstenbroodje op lijst immaterieel erfgoed

Goed nieuws voor de liefhebbers van het worstenbroodje. Het Brabantse broodje en de bijbehorende cultuur zijn opgenomen in de lijst van waardevol en uniek immaterieel erfgoed van Unesco.

Bekentenis Joran slaat in als een bom

Joran van der Sloot heeft tegenover John van den Heuvel bekend dat hij ‘schuldig is aan alles wat hij heeft gedaan’. Dus ook dat hij schuldig is in de zaak Natalee Holloway. De Amerikaanse tiener verdween in 2005 op Aruba. In Amerika sloeg het nieuws in als een bom.

Hulporganisaties luiden noodklok over Europese vluchtelingendeal

Vier grote hulporganisaties die zich met vluchtelingen bezighouden, luiden de noodklok over het Europese vluchtelingenbeleid. Dit beleid staat donderdag en vrijdag centraal tijdens de Europese top in Brussel. De hulporganisaties doen in een brief een oproep aan premier Mark Rutte om de mensenrechten weer centraal te stellen in het overleg over de vluchtelingenstroom.