Bij de koffie: hondenfluisteraar Cesar Millan mishandelt varken en meer...

Ben Carson, de Republikeinse presidentskandidaat die zich vorige week terugtrok uit de strijd om het Witte Huis, steunt nu zijn voormalige rivaal Donald Trump. Trump vertelde dat zelf tijdens een tv-debat. Hij zei dat hij met Carson gesproken heeft en dat hij zijn voormalige tegenstander goed kan gebruiken bij het maken van onderwijsplannen.

Kim Jong-Un has reportedly ordered North Korea to carry out more ballistic missile launches https://t.co/j0KgfiAlyG pic.twitter.com/iySRkmHT9M — Sky News (@SkyNews) 11 maart 2016

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft opdracht gegeven tot nieuwe nucleaire proeven. Die moeten de slagkracht van het kernwapenarsenaal van het land helpen verbeteren, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Cesar Milan is being investigated for animal cruelty because of this incident with a pig on his show: https://t.co/aIaOURY8QU

— Jessica Galliart (@JessicaGalliart) 11 maart 2016