Een biologisch varken malen tot gehakt, dát is pas een Happy Meal

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie Getty Images

Mcdonald’s of Burger King?Sjoerd van Kan

Geen van beide. Fastfood is troep. Zo’n cheape burger vult dan nog wel even, maar je stront lijkt daarna op stopverf. Maak dan liever zelf een hamburger. Slacht een biologisch varken of rund en maal deze tot gehakt. Peper, zout, knof look erbij en bakken maar. Dat is pas een Happy Meal. Zonder die vervelende Mcclown Ronald, die overigens wel heel goed werk doet voor kinderen met kanker.

Lees de hele column van Maxim Hartman op Blendle.