Jan Eilander: ‘Er zijn nog fenomenen als Brood en Hazes in Nederland’

Hoewel de 62-jarige alleskunner zegt nog lang niet met pensioen te gaan, kan hij nu toch al terugblikken op een lange carrière. Als er één iemand is die een indruk heeft achtergelaten op Jan Eilander in al die jaren, is het Herman Brood.

Herman Brood

Herman Brood is erg belangrijk geweest voor Jan. Hij heeft niet voor niets een boek én een documentaire over de muzikale kunstenaar gemaakt. “Herman was iemand die Nederland een stuk spannender heeft gemaakt”, vertelt hij. “Je kunt dit melodramatisch vinden, maar toen Street uitkwam, zijn eerste plaat… Ik wist niet wat ik hoorde. Vanaf dat moment was ik in de ban van Brood”.

Jan schreef ook het scenario voor ‘Zij gelooft in mij’, de musical over André Hazes: nog zo’n Nederlandse gigant. We vroegen hem of hij ze mist, fenomenen als Brood en Hazes.

Opa en oma zaten boven, hingen over de balustrade, maar we zagen die hele zaal deinen

Fenomenen

‘Ik ben in ieder geval heel blij dat ik Brood van nabij heb meegemaakt’, antwoordt Jan. Dat er nog zeker wel potentie te vinden is in de Nederlandse artiestensector, maakte hij met eigen ogen en oren mee toen hij met zijn vrouw Mijke naar een optreden van Goldband in Paradiso ging.

‘Zij worden vergeleken met De Jeugd van Tegenwoordig, maar ze zingen – met veel pathos. Het neigt naar de smartlap, maar dan elektronisch. Jezus man, dat was geweldig. Opa en oma zaten boven, hingen over de balustrade, maar we zagen die hele zaal deinen, jongens in de moshpit en bandleden die steeds meer begonnen te drinken, zelfs hartstikke dronken werden. Ik kan de impact van dit soort dingen niet zo goed inschatten, maar volgens mij zijn ze er nog wel, die fenomenen.’

