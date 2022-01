Ed Nijpels doet boekje open over vermeende relatie met Tineke Verburg in de jaren 90

U bent, naast politicus, ook jarenlang presentator geweest van Tros Aktua in Bedrijf en later voorzitter van de omroep die het uitzond.

‘Een totaal andere wereld waar ik met veel plezier werkzaam in ben geweest. Mede-presentatrice Tineke Verburg en ik namen elkaar regelmatig in de maling. Al moet ik wel zeggen dat ik het vaakst aan de beurt was. Wat een grappen en grollen die vrouw heeft uitgehaald, je wilt het niet weten. Dan had ik bijvoorbeeld geen zin om met mijn bril op te presenteren en zette zij de camera met autocue expres een paar meter naar achteren zodat ik niets kon lezen. Of ze wisselde mijn eindtekst om met die van haar en moest ik, live op tv, onvoorbereid besluiten om daarin mee te gaan of alles uit het blote hoofd te doen.’

Dat zal de regisseur leuk hebben gevonden...

‘We zaten vaak zo te sodemieteren, dat die man met enige regelmatig woedend uit zijn “hok” kwam gestormd om ons terug in het gelid te brengen. Daar had Tineke echter maling aan. De volgende keer deed ze het gewoon weer. Echter wel allemaal off-camera. In de uitzending was ze namelijk zeer strikt, scherp en perfect voorbereid. Haar houding, stijl en nog zoveel meer kenmerken maakten haar tot een van de iconen van de Nederlandse omroepgeschiedenis en waarvan ik veel heb geleerd. Eén aan wie je als kijker een betrouwbare presentatrice had en waarvan niemand wist dat ze voor elke uitzending een glas whisky nam – ik dronk witte wijn – om alvast wat op snelheid te komen.’

Jullie kregen toch ook een relatie?

‘Laat ik daar maar eens de waarheid over vertellen. We waren collega’s en vrienden, maar niets meer dan dat. De geruchten over een romance hebben we beide echter nooit bevestigt of ontkracht. We vonden het wel leuk om het spelletje mee te spelen en genoten van de roddels. Tijdens fotoshoots gingen we zelfs extra dicht tegen elkaar aan staan, zodat de media al helemaal dacht dat het waar was. Stond het de week erop weer in alle kranten en bladen, en wij ondertussen maar lachen. Wij als vriendje en vriendinnetje, men heeft het lang gedacht. Anderhalf jaar geleden overleed ze vrij plotseling. Tenminste, voor mij. Ik had geen idee dat ze ziek was. Dat nieuws heeft ze bij leven maar met een heel klein clubje mensen gedeeld. Slechts 64 mocht ze worden.’

