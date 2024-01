Nieuwe Revu factcheck: helemaal niemand had seks met Ed Nijpels

Ed Nijpels maakte vorige week de tongen los met zijn uitspraak dat hij ooit een relatie had met Linda de Mol. Zij ontkende in alle toonaarden. Deed Nijpels dus een Halbe Zijlstraatje? We vroegen vijf BN’ers uit hetzelfde bouwjaar (1964) als De Mol of ze misschien óók een relatie met Ed Nijpels hebben gehad.

Wat was de aanleiding voor de opmerkelijke openbaring van Nijpels? Een diepte-interview vanuit een Eend-cabrio in EenVandaag. Nijpels vertelt daar dat hij voor zijn huwelijk een relatie met Linda de Mol had. Nijpels omschrijft de tot nu toe onbekende amourette als ‘een goed bewaard geheim’. Hij was destijds fractievoorzitter van de VVD en reikte in 1983 de Gouden Harpen uit op het Edison Gala. De Mol deelde bloemen uit op het podium en zo leerden de twee elkaar kennen. Hij 32, zij 19.

Vindt Linda de Mol zelf ook dat ze een relatie met Ed Nijpels had? Verre van! Ze ontkent in alle toonaarden en geeft aan dat ze destijds nog thuis woonde en rechten ging studeren. De Mol, die de ontstane situatie momenteel ‘heel, heel erg raar’ vindt, heeft zelfs haar manager Xenia Kasper een verklaring laten af leggen: ‘Het is niet waar. Ze waren ooit één keer uit eten, toen was ze 19. Voor de rest is er niks gebeurd. Dat kan je geen relatie noemen.’

En nu? Kamervragen?

Dat zal zo’n vaart niet lopen, aangezien de voormalig politiek leider van de VVD en minister van VROM sinds 1990 geen officiële stap meer in de Tweede Kamer heeft gezet. Stel dat hij deze uitspraak in zijn ministertijd had gedaan, dan had het liefdessprookje vast nog wel een staartje gekregen.

Wat moeten we verder weten over Ed Nijpels?

Was voor zijn politieke carrière leraar maatschappijleer. Volgde in 1982 Hans Wiegel op als fractievoorzitter en politiek leider van de VVD. Kreeg eind 1985 van Henk Spaan en Harry Vermeegen de bijnaam Ed Raket vanwege zijn sympathie voor kernwapens in Nederland terwijl er vele protesten waren. Was tussen 1999 en 2008 commissaris van de Koningin in Friesland, maar sprak na tien jaar nog nauwelijks een woord Fries. Vestigde zich in 1999 in het Friese gehucht Dijken in een riante pronkboerderij, die inmiddels al vele jaren te koop staat en al zeven ton in prijs is gezakt. Is voorzitter van het Klimaatberaad.

Wat vindt Ed Nijpels van zichzelf?

‘Ik doe niet aan sport, ik leid een goed en verstandig leven.’

Wat vinden wij van Ed Nijpels?

Sinds het liefdesleugentje van Ed, gaat zijn bekendheid weer als een raket!

Wat vinden anderen van Ed Nijpels?

Chimène van Oosterhout (1964, presentatrice)

‘Tuurlijk weet ik wie hij is, van de vuf-fuh-duh. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik ooit eens op hem heb gestemd, op hem persoonlijk. Tegenwoordig ben ik overgestapt op het stemmen op vrouwen. Dat vind ik leuk, mijn eigen soort in de politiek. Nee, ik heb géén relatie met Ed Nijpels gehad en ik zal dat ook nooit krijgen. Ik vond hem wel heel sympathiek, zeker als politicus. Of we daar echt iets aan hebben gehad, dat betwijfel ik. Maar hij is voor mij geen relatiemateriaal, sorry.’

Corine Boon (1964, presentatrice)

‘Nijpels ken ik niet persoonlijk, maar ik weet wel wie hij is. Ik heb hem nog nooit ontmoet en ik heb niet zoveel over hem te vertellen. Of ik hem als politicus een interessante man zou hebben gevonden? Het gaat om de persoon als mens, dan maakt het niet zo heel veel uit of diegene politicus is of niet. Nee, ik heb geen relatie met hem gehad, maar wat een opmerkelijke vraag. Jullie lijken de Story wel.’

Mariska Hulscher (1964, presentatrice)

‘Ik weet goed wie hij is, ik heb hem ook weleens ontmoet. En ik heb natuurlijk ook een relatie met hem gehad. Nijpels zelf ontkent het de hele tijd, maar het is écht zo. Welnee hoor, gekkigheid. Ik heb hem een keer de hand geschud, maar of hij zich dat herinnert? Het was ook helemaal niet spannend of zo hoor, het was zo’n feestje van hallo en dag. Ik moet óók lachen om dit nieuws, ik vind het geestig. Je moet je wel altijd afvragen in welke context zoiets is gezegd.’

Margreet Spijker (1964, presentatrice)

‘Of ik ook een relatie met Ed Nijpels heb gehad? Neen. Maar ik vind hem wel een interessante man. Als hij me ooit mee uit eten vraagt? Dan zeg ik zéker ja. Ik volg hem nu met grote interesse omdat hij in die klimaatwereld zit, die samenkomt met business. Dat lijkt me een moeilijke omgeving waarin veel belangen meetellen, maar hij is geloof ik niet bang voor dat wespennest. De klus om iedereen mee te krijgen in het Klimaatakkoord, lijkt me lastig. Ik vind dat vele malen interessanter dan de vraag of hij iets met Linda de Mol heeft gedaan. Ben ik nu een ontzettend saaie doos?’

Kiki Classen (1964, actrice)

‘Ik hield me vroeger al niet zo bezig met politiek. Ik weet dat hij als jonge VVD’er nogal veelbelovend was, maar dat hij niet helemaal terechtkwam zoals men had verwacht. Nee, ik heb geen relatie met Nijpels gehad. Ik ben de goede man zelfs nog nooit tegengekomen, dus ik ben ook niet in de verleiding gekomen. Hij is ook niet echt mijn type. Of hij kans zou maken? Nee, ik zie het somber in voor hem. Zijn manier van spreken, zijn doen en laten: alles aan die man vind ik onaantrekkelijk. Het is waarschijnlijk een prima kerel, maar pas pour moi.’