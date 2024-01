Bij de koffie: 'toerist' Pep Guardiola betrapt in Amsterdam, AC/DC stopt abrupt met tour en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

'Toerist' Pep Guardiola betrapt in Amsterdam

Pep Guardiola is, verkleed als toerist, betrapt in Amsterdam. De huidige trainer van Bayern München, die volgend seizoen naar Manchester City verkast, had in het Conservatoriumhotel een stiekem afspraak met Txiki Begiristain, de technisch directeur van zijn nieuwe club. Guardiola en Bayern maakten vorige week nog bekend dat de coach zich niet met transferzaken zou bezighouden zolang de Duitse ploeg nog om hoofdprijzen speelt. Maar dat heeft er dus wel alle schijn van. Onder anderen Ajacied Riechedly Bazoer staat hoog op het lijstje van City.

AC/DC breekt tour abrupt af

AC/DC staakt per direct zijn wereldtour omdat zanger Brian Johnson het risico loopt doof te worden. Dat meldt de band op zijn website. AC/DC zou in mei aan het Europese deel van de tournee beginnen. De band staat op 16 mei geboekt op Rock Werchter. Of en wanneer die Europese optredens plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

5 meter lange dolfijn aangespoeld in Zeeland

Op de kust bij Vlissingen is een vijf meter lange dode spitssnuitdolfijn aangespoeld. Volgens Albert Dijkstra van EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) is het hoogst uitzonderlijk dat zo'n dolfijn aanspoelt. "De dolfijn komt hier helemaal niet voor", zegt hij op de website van Omroep Zeeland.

Nike breekt met dopingzondaar Sjarapova

Gisteravond maakte Maria Sjarapova tijdens een persconferentie een positieve dopingtest bekend. Een paar uur later liet Nike, een van haar grootste sponsoren, weten de banden met de Russische tennisster voorlopig op te schorten.