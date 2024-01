Winnaar en verliezer van de dag: Phil Tippet vs. Eljero Elia

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Phil Tippet

Phil Tippet: ‘I took LSD when I was working on Return of the Jedi’: https://t.co/iLOsRluYrw — Tom Butler (@TomButler) 7 maart 2016

De Oscar winnende animator Phil Tippet heeft in een interview uit de doeken gedaan dat hij LSD heeft gebruikt tijdens het maken van Star Wars: Episode VI: Return of the Jedi. "Het was fijn en rustgevend. Tijdens de trip besloot ik aan het werk te gaan en dat is goed uitgepakt."

Verliezer van de dag: Eljero Elia

Eljero Elia moet de nacht in een politiecel doorbrengen vanwege een vechtpartij. https://t.co/O5ENKJyTHr pic.twitter.com/rIACarcPtF — FOX Sports (@FOXSportsnl) 7 maart 2016

Feyenoord-speler Eljero Elia heeft zich maandag bij de politie gemeld omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een vechtpartij in Rotterdam. Dat bevestigt zijn advocaat Jan Kabalt aan NU.nl, na berichtgeving van het AD en De Telegraaf.