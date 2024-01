Win: Sully Blu-ray

Sully is gebaseerd op Sullenbergers memoires Highest Duty uit 2009 en vertelt het verhaal van de wereldberoemde noodlanding op 15 januari 2009 op de New Yorkse Hudson River. Ervaren piloot Chesley Sullenberger (Hanks) bestuurt een passagiersvliegtuig met 155 mensen aan boord. Wanneer het vliegtuig vlak na opstijgen een zwerm ganzen raakt en de twee motoren uitvallen, moet Sullenberg snel een beslissing nemen; terugkeren naar het vliegveld of een noodlanding maken op de Hudson River. Als hij kiest voor het laatste overleven alle passagiers de landing en wordt Sullenberger, die al snel de naam “Sully” krijgt, door de media geprezen om zijn heldendaad. Echter vindt er op de achtergrond een groot onderzoek plaats dat de reputatie en carrière van Sullenberger dreigt te verwoesten. Sully toont het drama achter een van de bekendste vliegtuigrampen van Amerika. Sully is vanaf 5 april verkrijgbaar op DVD en Blu-ray.

