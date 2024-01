Overschatte mensen: Goedele Liekens

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis. Vandaag: Goedele Liekens.

Deze uit de Vlaamse klei getrokken tuttebel werd ooit Miss België, krek in hetzelfde jaar dat toevallig alle lekkere wijven het vertikten om mee te doen aan die wedstrijd. Ze had, zoals het een Miss België wordt opgedragen, de taak om onnozel te staan glimlachen op autosalons, meubelbeurzen, tweederangs voetbalwedstrijden, carnavalsstoeten en de herdenking van de slachtoffers van de grote staking der lipstickfabrikanten in 1926. Maar Goedele maakte zichzelf wijs dat ze meer was dan een dwaas kuiken dat onterecht tot het mooiste meisje van een kutlandje was uitgeroepen, en ze ging psychologie studeren, alsmede seksuologie, hoewel nog nooit – toen niet en nu nog niet – iemand een treffende definitie heeft kunnen geven van het nietszeggende begrip seksuologie.

Iedereen die het verschil kan zien tussen een kut en een lul kan zich een gediplomeerd seksuoloog noemen en daar maakte Liekens grondig misbruik van, mede door zich op te dringen in allerlei radio- en tv-programma's als een expert terzake. Typisch voor de domheid van Vlaanderen: iedereen ging haar nog geloven ook en ja zelfs werd de halfgeile kip beschouwd als de grootste kenner van de seksualiteit uit de geschiedenis. Terwijl ze er geen ballen verstand van heeft.

Je moet haar eens bezighoren tijdens een of ander onfris programma, of je moet eens een van de columns lezen die ze schrijft in achtentwintig flutbladen in de Vlaanders en in Holland. Als je dat doet zal je besluiten: waar heeft die slettenbak het over? De hele tijd zeiken over beffen, pijpen, penetreren, rimmen en squirten, maar als het erop aankomt geeft ze geen enkele tip waar je wat aan hebt, lult ze uit haar bek als een overjaarse maagd en komt ze telkens tot besluiten waar je geen reet aan hebt en die luiden: we moeten elkaar in bed aanvoelen, we moeten in bed geheel onszelf blijven en we moeten respect hebben voor het genot van de andere. Ik las daarnet nog eens een column van haar over beffen en al wat ze in 750 woorden te berde wist te brengen was dat de man bij het beffen van de vrouw zeker niet moet beginnen met de clitoris te likken. Wat moet er tijdens het beffen dan wél gelikt worden? Het voorhoofd? Een van de schouderbladen? De rechterknie?

Een bijkomende ramp voor Goedele Liekens is dat ze zelf steeds ouder en aftandser wordt en dat er over een paar jaar over haar gezegd zal worden: hoe kan zo'n bejaarde oma weten wat er op het seksuele gebied allemaal te verkrijgen valt? Laten we hopen dat Goedele Liekens, voor ze zich naar de tv-studio's beweegt per rollator, de handdoek in de seksring gooit, en dat we van dan af nooit meer van haar horen.

