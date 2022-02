Nieuwe Revu 7 is nu uit!

'Je hoeft geen slechter mens te worden in de politiek'

In de nieuwe interviewserie Kamerveteranen spreekt Leon Verdonschot het geheugen van onze democratie: de langstzittende Tweede Kamerleden. Waar de omloopsnelheid van parlementariërs steeds groter wordt, bestaan er uitzonderingen: de Kamerleden die al zo’n tien jaar of langer in ons parlement zitten. En die dus als weinig anderen weten of, en zo ja hoe onze parlementaire democratie het laatste decennium is veranderd. De eerste in deze serie: Gert-Jan Segers (52), fractievoorzitter van de ChristenUnie, en Kamerlid sinds 2012. ‘Er zit een prediker in mij die een zeepkist pakt, erop gaat staan en vertelt hoe het werkelijk zit.’

‘Ik moest ervoor zorgen dat ik niet het domme blondje werd’

Van een nomadenbordeel en moderne holbewoners tot orthodoxe Joden. Voor de tiende reeks van haar reportageserie Lauren! gaat Lauren Verster wederom kopje-onder in de randen van de samenleving. Hoe is het – vijftien jaar na haar televisiedebuut en twee kinderen later – gesteld met haar eigen wilde haren? ‘Ik heb helemaal geen zin om herkend te worden. Weet je wat ik nou weleens zou willen? Onschuldig flirten met een man’

‘Atta was een enorme lul. Ik mocht hem niet. De instructeur klaagde steen en been over hem. Hij wilde alleen maar naar links en rechts sturen’

De terroristen die in 2001 de WTC-torens doorboorden, leerden vliegen bij een ondernemer uit Apeldoorn. Het leven van Rudi Dekkers nam na 9/11 een dramatische wending. Filmmaker Alessio Cuomo maakte een Hollywood-waardige documentaire over de omstreden vlieginstructeur. ‘Ik ben godverdomme crimineel geworden doordat dit gebeurd is.’

