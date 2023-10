Medeoprichter partij Omtzigt stapt op: 'Gaf toe dat hij porno had gekeken'

De voorbije weken hebben we allemaal gezien dat je als politicus maar beter geen 'onhandige' keuzes kan hebben gemaakt in je leven. Want vroeg of laat komen die keuzes allemaal boven water. De 'juice-wereld' van Den Haag is momenteel misschien nog wel explosiever dan die van onze bekende Nederlanders.

Politiek

Redactie Nieuwe Revu

Pinterest Linkedin Whatsapp Mail