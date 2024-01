Nieuwe trailer Daredevil (seizoen 2); met Elektra en de iconische antiheld The Punisher

Vanaf vandaag de tweede trailer voor het langverwachte tweede seizoen van Marvel’s Daredevil verschenen. Maar hier eerst nog even deel 1, die vorige week verscheen.

https://www.youtube.com/watch?v=29Tze3DC6dM

Net wanneer Matt (Charlie Cox) denkt dat de orde terug is in de stad, doen in seizoen 2 nieuwe krachten hun intrede. Hij moet als Daredevil optreden tegen een nieuwe iconische tegenstander, Frank Castle (Jon Bernthal) a.k.a. The Punisher. Deze op wraak beluste maniak neemt het recht in eigen hand in Hell’s Kitchen en dwingt Matt na te denken over zijn eigen innerlijke conflict met wat iemand nu goed of fout maakt.

De cast van seizoen 2 bestaat uit Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), Jon Bernthal (Frank Castle/ The Punisher), Elodie Yung (Elektra), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Rosario Dawson (Claire Temple) en Scott Glenn (Stick). 18 maart verschijnt de serie op Netflix.

https://www.youtube.com/watch?v=txPi_BhVZXE