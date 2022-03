‘Het verboden geslacht’: transgenders in de seksindustrie

Het is 17.00 uur op een doordeweekse dag als een transgender sekswerker haar vierde klant verwelkomt in haar peeskamer op de Bloedstraat, samen met de Barndesteeg dé plek op de Amsterdamse Wallen waar transgenders hun diensten aanbieden. De transvrouwen achter de ramen zijn vrijwel niet te onderscheiden van de als vrouw geboren prostituees iets verderop: slank en fit, met stevige borsten en ronde billen. In sexy pakjes zitten ze op hun barkruk, de lange benen gehuld in laklaarzen tot de knieën, en lonken ze naar de mannen buiten.

Harde cijfers zijn er niet, maar In Nederland zijn naar schatting 25.000 tot 30.000 prostituees actief, de meesten zijn vrouw (90 procent), 5 procent is man en de overige 5 procent is transgender, of ‘bouwdoos’, zoals ze in het Mokumse worden genoemd. Maar onder de radar zijn er veel meer transgender sekswerkers dan er geregistreerd staan via de legale plekken zoals raamprostitutie, escortbureaus of bordelen, vertelt Dinah de Riquet-Bons van Trans United Europe, de organisatie voor transgenders met een biculturele achtergrond. Cisgender prostituees (iemand van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht) zitten, net als de verhuurders van de ramen, niet te wachten op de concurrentiestrijd met transvrouwen, er is sprake van broodnijd. En dus belanden veel van deze sekswerkers in de onvergunde sector. Het Red Light District kleurt dan ook nog lang geen blauw volgens De Riquet-Bons. “Er zijn zo’n honderd vergunde raamprostituees op de Wallen, daarvan zijn er circa elf transgender en hun werkterrein beperkt zich tot twee steegjes. Maar het aanbod van transgender sekswerkers via advertenties op sites zoals Kinky.nl is enorm, net als de vraag ernaar.”

In de de jaren 90 zag je vooral Thaise transgenders in het Nederlandse sekswerk; meestal ladyboys of she-males (transgenders met een penis), daarna volgde transgenders uit Oost-Europa en nu zijn er vooral transgender sekswerkers uit Latijns-Amerika. Volgens het OM adverteren er circa 700 Latijns-Amerikaanse transgenders op de sekssite Kinky.nl, al ligt het werkelijke aantal vermoedelijk veel hoger. Ze werken vaak zeven dagen per week met gemiddeld vijf klanten per dag, die 100 tot 150 euro aftikken.

Alle vormen en maten

In de jaren 90 deed het nog veel stof opwaaien toen acteur Hugh Grant in Los Angeles werd betrapt met een transgender sekswerker, anno 2022 is seks met een transgender juist steeds meer een seksuele fantasie van veel mannen, en ook vrouwen. Dat de vraag naar seks met transgenders groot is, merkt ook Marike van der Velden, eigenaresse van highclass escortbureau Society Service. Sinds kort heeft ook zij een transgender in haar bestand. ‘Ik heb escorts en gigolo’s in alle vormen en maten in dienst, waarom zou ik dan iemand uit de LHBT-groep uitsluiten?’ zegt Van der Velden stellig. De interesse om op ontdekkingstocht te gaan met een transgender groeit volgens haar door beeldvorming. ‘Wat je ziet, ga je begeren. Twintig jaar geleden vroegen klanten vooral naar rondborstige escorts, daarna werden de billen van Kim Kardashian in trek. Sinds de coming-out van voormalig top-atleet Caitlyn Jenner als transvrouw, zijn transgenders geen uitzondering meer in talkshows, op sociale media en in Hollywood, en dus groeit ook de vraag naar seks met een transgender-escort.’

Helena bijt de spits af bij Society Service en is te boeken à 700 euro voor twee uur, hetzelfde tarief als de vrouwelijke escorts. Zij (geboren als hij) vindt het geweldig dat Van der Velden haar deze kans biedt: ‘Ik hou van erotiek en seksualiteit.’

Nieuw is het werk overigens niet voor Helena, hiervoor adverteerde ze enkele jaren zelfstandig via verschillende websites. Dat was een groot avontuur, maar niet zonder risico’s. ‘Klanten kwamen soms niet opdagen tijdens een afspraak. Of ze kwamen wel, maar zonder geld. Dan gaat het feestje natuurlijk niet door.’ Van der Velden prijst op haar beurt Helena: ‘Ze is op en top vrouw met prachtige borsten, met als verschil dat ze een klein cadeautje in haar slipje heeft,’ grinnikt ze over Helena’s mannelijke geslachtsdeel. Helena: ‘Ik heb me altijd al vrouw gevoeld, maar kon dit gevoel op jonge leeftijd niet plaatsen. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik me identificeerde als vrouw. Wat ik nu in de spiegel zie, komt overeen met hoe ik mij voel.’



Zo divers als Van der Veldens escorts en gigolo’s zijn, zo verschillend zijn ook haar klanten die naar een afspraak met een transgender vragen. Wat ze gemeen hebben? De fantasie om seks te hebben met iemand die een geslachtsoperatie heeft ondergaan, of juist nog een penis heeft. ‘Veel mannen zien transgenders als het verboden geslacht: het is extra spannend, de invulling van een speciale fantasie.’

Soepele tong

Thrillseeker David* (35) weet hier alles van. Jaren geleden sprak hij via Kinky.nl af met een transgender: “Ik wilde eens iets nieuws proberen, op seksueel gebied had ik namelijk zo ongeveer alles al meegemaakt. Via Kinky.nl kwam ik in contact met een beeldschone Spaanse dame met mannelijk geslachtsdeel. We appten eerst wat en spraken vervolgens af in een hotel. Ik voelde me op dat moment weer even een 16-jarige maagd: de zenuwen gierden door mijn lijf. We kletsten er eerst op los, tot ik ontdekte dat haar volle lippen en soepele tong ook hele andere kwaliteiten hadden. Of ik ooit weer seks zou hebben met een transgender? Dat weet ik niet. Het was opwindend om met haar te experimenteren, maar eigenlijk voel ik mij niet echt aangetrokken tot het mannelijk geslachtsdeel. Het “verboden” aspect maakt het geil, ik trek me nog weleens af op dit avontuurtje. Transgenders fascineren mij vooral; ze durven te transformeren tot de persoon die ze willen zijn, dat vereist moed.’

Ook Johan* (50) heeft ge(s)ëxperimenteerd. Af en toe spreekt hij af met transgenders: ‘Je eet toch ook niet iedere dag boerenkool met worst? Ik hou van de afwisseling, ik heb het gedaan met alles rond de 37 graden. Daarbij snapt een transgender het lichaam van een man vaak beter dan een vrouw: ze weten hoe je lekker pijpt of aftrekt, omdat ze zelf als man zijn geboren. Als je een vrouw vraagt of ze je prostaat wil masseren dan kijkt ze je negen van de tien keer verbaasd aan. Een transgender snapt meestal wel meteen wat daar lekker aan is. En prostaatmassage vermindert ook nog eens de risico’s op prostaatkanker, kortom: een win-winsituatie.’



*Om privacyredenen zijn de namen gefingeerd

Mannen die met een transgender sekswerker afspreken, zullen dit niet zo snel delen. Er is nog veel schaamte over, vertelt Camiel Welling, GGD-arts en Medische Supervisor bij de Transkliniek, een samenwerking tussen de GGD Amsterdam en Trans United Europe. Dit komt volgens de arts doordat transgenders op onder meer sociale media en in bepaalde tv-programma’s worden neergezet als excentriek of een rariteitenkabinet. ‘Iemand die op transpersonen valt, wordt vaak in het fetisjhoekje geduwd. Er rust nog een stigma op je aangetrokken voelen tot transgender identiteiten, op zowel seksueel als romantisch vlak. Daarom vindt het contact vooral in het geheim plaats, onder meer via sekswerk.’

De redenen waarom mannen en vrouwen zich aangetrokken voelen tot transgenders, zijn uiteenlopend, legt hij uit. ‘Bijvoorbeeld vanwege een seksuele fantasie, vanwege de spanning van het onbekende, of de machtsverhoudingen die erbij kunnen komen kijken. Of simpelweg omdat ze verliefd worden op een persoon, niet op een gender.’

In het artikel lees je meer over dit onderwerp. Zo spraken we Sabrina, die werkt als coördinator van de European Sexworkers Rights Alliance: ‘Ik heb zelf nooit moeite gehad met sekswerk. Het is wél een probleem voor transgenders die liever ander werk zouden doen, maar nergens anders geaccepteerd worden. Het is mijn missie om sekswerk te decriminaliseren, zodat het ook door transgenders legaal gedaan kan worden en ze dezelfde rechten krijgen als andere sekswerkers.’