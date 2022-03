Nieuwe Revu 9 is nu uit!

Ik heb escorts en gigolo's in alle vormen en maten in dienst, waarom zou ik dan iemand uit de LHBT-groep uitsluiten?

Een zacht en sensueel lichaam met een mannenbrein: transgenders zijn vol- gens sommige mannen best of both worlds. Niet voor niets wordt er steeds meer gefantaseerd over seks met deze ‘verboden vrucht’. Sinds kort zijn transgenders ook te boeken als highclass escort en niet meer alleen te vin- den op schimmige sekssites. ‘Veel mannen zien transgenders als het verboden geslacht: het is extra spannend, de invulling van een speciale fantasie’

Nieuwe Revu 9 ligt nu in de winkel en is hier te bestellen.

Als de politie arriveert, heeft Sheens wulpse gast zichzelf opgesloten in de badkamer, omdat de poedelnaakte, hevig gedrogeerde en bloedende steracteur wederom dreigde iemand te vermoorden.

Hij had tijgerbloed. Hij had adonis-DNA. En bovenal was hij #winning. Totdat hij stopte met drank en drugs. Charlie Sheen, eens de bestbetaalde acteur van Hollywood, moet nu rondkomen van opgenomen videofilmpjes voor fans – al kondigde hij vorige week wel zijn comeback in de showbizz aan, ditmaal als regisseur. Hoe ging het zo godsgruwelijk mis? ‘Ja, ik gebruik drugs. Het heet Charlie Sheen. Het is niet beschikbaar, want als je het één keer probeert, zul je sterven.’

‘Er zijn bij de politie mensen op plekken terechtgekomen die geen verstand van zaken hebben’

Misdadigers van hun bed lichten, infiltreren in criminele organisaties en wilde achtervolgingen. Als undercoveragent leidde Jeroen de Rijke een leven dat we vooral van tv kennen. En laat dat nu precies de wereld zijn waarin hij z’n tweede carrière heeft opgetuigd. Hoe verhoudt een verleden als serieus opsporingsexpert zich tot een rol in het programma Hunted? ‘Eigenlijk wilde ik iets met scheikunde gaan doen’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de coolste jeugdserie uit de jaren 80, The A-Team, en over de oorlog in Oekraïne. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.