Schoonmaakster fotografeert porno-filmsets nadat iedereen is vertrokken

Je denkt er niet zo vaak bij na, maar filmsets waar porno wordt opgenomen, moeten naderhand natuurlijk ook gewoon schoongemaakt worden. De Amerikaanse Jo Broughton was jarenlang schoonmaakster in deze niche, om de kosten voor haar creatieve fotoprojecten te dekken.

Nu is ze fulltime fotografe. Maar geïnspireerd door haar oude baantje heeft ze een prachtig project op poten gezet. Waar de meeste mensen het liefst naar porno met mensen kijken, is Broughton nog steeds geïntrigeerd door filmsets die net een paar minuten verlaten zijn. 'Empty Porn Sets' heet haar nieuwe fotoproject.

"Als schoonmaakster voelde het voor mij altijd alsof ik op een crimineel plaats delict kwam. Je rook dat er wat gebeurd was, zag de lichaamssappen nog liggen, maar het was er doodstil. Een vreemde gewaarwording, vooral omdat je wist wat er zich voor die stilte had afgespeeld", zegt ze op haar website. "Het leuke aan sommige foto's is dat je soms nauwelijks ziet dat er iets heeft afgespeeld in de studio."

Een compilatie van haar foto's, genomen na de opnames van verscheidene pornofilms.

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="29383,29385,29387,29389,29391,29393,29395,29397,29399,29401,29403,29405,29407"]