Nieuwe Revu 13 is nu uit!

‘Ik hou van het materialistische leven’

Ruinerwold-zoon Edino van Dorsten (29) heeft nooit met een beschuldigende vinger naar het verleden gewezen, ook niet naar zijn vader. Wat hij wel jammer vindt, is dat hij heel laat is begonnen met zijn eigen leven. Om anderen voor diezelfde valkuil te behoeden, biedt hij op zijn platform Become U een doe-het-zelf-cursus aan voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen.

Nieuwe Revu 13 ligt nu in de winkel en is hier te bestellen.

‘Voorheen volgde ik meer, nu leid ik’

Nog een jaartje en dan stopt ie ermee. Maar kickbokser en MMA-vechter Alistair Overeem (41) gaat eruit met een knal, zegt hij. Of dat middels een partij tegen Rico Verhoeven is, houdt hij nog even in het midden. Doet er ook niet toe, zegt een van de grootste slopers uit de Nederlandse vechtsport, want er zijn belangrijker dingen in het leven: ‘Ik ga mijn kinderen opvoeden, die heb ik te weinig aandacht gegeven.’

Jules Deelder: ‘Andere families gingen in het weekend naar Limburg voor een wandeling door de mooie natuur, wij voor VVV-Sparta en Fortuna-Sparta’

Het is niet alleen de oudste profclub van het land, maar ook een van de kleurrijkste. Sparta (van 1888) is een bolwerk van verhalen, illustere leden en memorabele wedstrijden. Anton Slotboom schreef er het boek Wij, Spartanen – winnen, verliezen en leven op Het Kasteel over. Een voorpublicatie met in de hoofdrol superfan Jules Deelder.

