Winnaar en verliezer van de dag: Lil' Kleine vs. Victor Muller

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Lil' Kleine

Lil' Kleine breekt meerdere records in Nederlandse hitlijsten https://t.co/GbussfVAzi — Effe Weekend (@effeweekendrtv) 19 februari 2016

Lil' Kleine heeft onder andere in de Single Top 100 van onderzoeksbureau GfK een record gevestigd. Daarnaast is het album WOP de het eerste nummer 1-rapplaat ooit in Nederland. Werd eens tijd.

Verliezer van de dag: Victor Muller

Victor Muller, oud-topman bij Saab wordt vervolgd in Zweden https://t.co/4wlzeLfTfA pic.twitter.com/qPxYod9Ivo — de Volkskrant (@volkskrant) 19 februari 2016

Voormalig Saab-topman Victor Muller wordt in Zweden vervolgd voor het dwarsbomen van belastingcontroles. Dat heeft de Zweedse fiscale opsporingsdienst Ekobrottsmyndigheten vandaag bekendgemaakt.