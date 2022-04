De Mediameiden over Brasserie van Nicolette van Dam: ‘We vonden het heel vies’

Zo’n net meiske, die Nicolette van Dam. Hoezo zou zij zo vies zijn dan?

Laten we dat eerst even nuanceren. We hebben het over één rellerige podcast van twee opgeschoten mediameiden die het elders nét niet hebben gemaakt. Zo was Fanny van de Reijt slechts vijf maanden redacteur bij Media Inside voordat ze daar de medialaan werd uitgestuurd. Daarvoor nam ze de telefoon aan bij De Wereld Draait Door en RTL Late Night. Ook was ze redacteur bij de talkshows M en De Vooravond: programma’s die uit ellende inmiddels zijn gestopt. Zegt genoeg over foute Fanny, naar wij dachten. Haar afkraakvriendin Tamar Bot heeft wat voetafdrukjes achtergelaten bij de VPRO, waar ze werkte als ronselaar van sappige verhalen voor onder anderen Maxim Hartman en Tim den Besten. In 2017 probeerde teleurstellende Tamar het eerst bij de NTR, maar daar waren ze al gauw genezen van haar, waardoor ze binnen een maand overstapte naar de VPRO. Flauwe carrières dus van deze nieuwe wannabe-sterren aan het showbizzverslaggevers-firmament, die ongezouten kritiek spuwen op Nicolette van Dam.

Wat mankeerde er volgens de podcastende pestmeiden precies aan de service van Nicolette?

Van alles, maar dan wel op mierenneukniveau. ‘Fanny & Tammy’ hadden voor hun eerste eigen grotemensenpodcast waarschijnlijk wat spraakmakende content nodig en vonden het wel sappig om een tartaartje, een slaatje en een bakje mayo totaal naar de filistijnen te recenseren. Niet helemaal eerlijk, voor wie weet hoe zwaar Brasserie van Dam (opgericht door pa René en overgenomen door zus Nicolette en broer Sebastiaan) het te verduren heeft gehad in coronatijd. Heel creatief bedachten broer en zus het afhaalconcept in boxjes, genaamd ‘Van Dam at home’, met in het broodje van elke hamburger een hartje met ‘Stay Safe’ gebrand. Daarna hadden de Van Dammetjes de mazzel om binnen de beschikbare ruimte van normaal gesproken negentig gasten, een setting voor 45 gasten op de voorgeschreven afstand te kunnen maken. Een creatieve vondst was ook het werken met shifts van 90 minuten voor diner en 45 minuten voor lunch. Met die vervelende coronageschiedenis, alle getoonde wilskracht en de verrassende ondernemingslust als achtergrondinformatie, hadden de ervaren mediameiden wellicht hun klacht over de zalm en de mayo even kunnen aankaarten bij de bediening, in plaats van met hun eerste podcast te willen scoren over de rug van de hardwerkende en veelzijdige Nicolette van Dam.

Wat vindt Nicolette van Dam van zichzelf?

‘Ik heb heel wat potjes zitten janken om die lockdown.’

Wat vinden wij van Nicolette van Dam?

Ze kan acteren, presenteren, reisverslagen maken, boeken uitgeven, horeca runnen. Ze is met haar man Bas Smit supersuccesvol op social media en probeert dingen uit als ondernemer met haar verantwoorde groentesnoepjesfoodconcept. Misschien heeft haar Brasserie een zouteloos dagje gehad toen de smakeloze Mediameidenmonsters kwamen schranzen en zuipen, maar voor ons is Nicolette zeker nog niet afgeserveerd!

‘Yummy Veggie Candy van Nicolette van Dams merk Lets is door consumenten gekozen als meest misleidende product van 2021. In deze groentesnoepjes zit vooral suiker, aangevuld met wat geconcentreerd bieten- of fruitsap’

Wat vinden anderen van Nicolette van Dam?

FANNY VAN DE REIJT & TAMAR BOT

De Mediameiden

In hun podcast: ‘Brasserie Van Dam is een klassieke brasserie. We bestelden een zalmtartaar met wat avocado en een soort stoute kaascracker erin. Ken je die bakjes met zalmblokjes van de Albert Heijn? Het leek echt alsof ze dat bakje zalm zo – bláf – op dat bord had gesmeten en er een beetje avocado overheen had gegooid en wat sesamzaadjes. Het was geen zalmtartaar die stevig in elkaar stak. Het was ook niet even met een kookring neergezet op dat bord, het lag er een beetje nonchalant op. Het was een erg kleine portie. We deelden ook nog een salade niçoise. Die was ook medium, eerlijk gezegd. Het lag allemaal een beetje op elkaar, er was niet echt een lekkere dressing, er zat bijna geen groente in, geen verbindende smaak. Heel erg naar: we hadden één portie friet besteld om te delen. Er zat een bakje bij met een soort gelige saus. Op het moment dat het frietje de saus raakte, zag je een andere kleur eronder zitten. Dus het bovenste laagje van de saus was zeg maar donkerder dan de saus zelf. Gátverdamme. Dat vonden we zo naar. Het was op een zaterdag, het was heel erg druk, ik dacht: ze hebben gewoon vijftig bakjes van die saus ’s ochtends neergezet en niet in de koelkast, met misschien nog zo’n vies folietje er ook nog overheen waar het een beetje aan is gaan plakken en ik zit dat nu te eten. Het kleurverschil stond me totaal niet aan, ik vond het heel vies, ik hoefde die friet niet meer. En dat was wel jammer want we hadden verder niet genoeg. Daarbij hadden we nog een heleboel drank besteld, dus die middag liep niet goed af. Het nadeel was: we hadden te veel gedronken, dus de volgende dag hadden we een vijfsterrenkater, dagenlang last van gehad.’





LEONTINE MOURITS

manager

‘We vonden de podcast helemaal niet zo negatief en we gaan er verder geen aandacht aan geven.’

ROB GEUS

horecahygiënedictator

‘Een klacht in de horeca kan heel persoonlijk zijn. Wat voor de één aanstootgevend is, is voor een ander geen probleem. Ik vind het moeilijk om iets van de bevindingen van De Mediameisjes te zeggen, ik ben er niet bij geweest. Wel vind ik het raar dat je de klacht niet gelijk neerlegt bij de ondernemer; het is niet echt netjes om hierover in een podcast te gaan miepen. Ik heb weleens van Brasserie Van Dam gehoord, ik ben er nog nooit geweest. Ik moet zeggen dat ik wel nieuwsgierig ben geworden na deze review, dus misschien ga ik er binnenkort weleens eten, even kijken hoe míjn ervaring is. Dat bakjes saus vooraf worden klaargemaakt, gebeurt geregeld. Maar je moet de boel dan wel goed afdekken, want anders krijg je een laagje erbovenop dat een beetje is uitgedroogd. Dan krijg je gauw kleurverschil en dat is natuurlijk niet echt smakelijk, zo’n tricolore mayonaise. Dat die zalmblokjes bij de supermarkt vandaan zouden komen, daar geloof ik niks van. Dat zou me enorm teleurstellen. Als je uitdraagt dat mensen op tamelijk hoog niveau kunnen eten, dan moet je met verse ingrediënten werken, dat lijkt me duidelijk. Of ik Nicolette persoonlijk ken? Ik ken haar, maar we hebben elkaars nummer niet. Ja, ze is veelzijdig, ze doet van alles. Van de groentesnoepjes die ze op de markt bracht, heb ik het één en ander meegekregen. Die schijnen toch niet zo gezond te zijn als ze pretendeert. Samen met haar partner Bas is Nicolette volop aan het ondernemen en wat ik ervan meekrijg, is dat ze bepaalde dingen wel echt goed en slim aanpakken.’





CAS JANSEN

acteur & restauranthouder

‘Samen met drie partners heb ik in 2015 in de Amsterdamse Pijp een restaurant geopend, Venster 33. Ik heb de podcast niet geluisterd, maar het type klachten dat Nicolette heeft gekregen, hebben wij gelukkig nooit gehad. Natuurlijk krijg je weleens te horen dat de muziek te hard staat, maar zo’n uitgebreide review vol kritiek niet. Tja, vervelend. Ik ken Nicolette niet echt en ik ken de zaak niet. Wellicht hadden de bewuste Mediameiden een iets andere procedure kunnen volgen dan gelijk een bak met negatieve uitlatingen in een podcast te gooien. Als je in de horeca vindt dat je niet goed wordt geholpen, meld je dat eerst even bij de bediening of bij de bedrijfsleiding. Je kunt als restaurant je excuses maken en het meteen oplossen. Als je dat als gast niet doet, is het wat laf en gek. Nu is er een hoop heisa gecreëerd via een podcast, een beetje flauw. Een storm in een lekker glas Chardonnay.’