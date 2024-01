Loopt de coke-killer vrij rond?

De zaak rondom de witte heroïne in Amsterdam wordt waarschijnlijk nooit helemaal opgelost. Het OM eiste vorige week in bijna alle zaken vrijspraak tegen verdachte Flip S.

In Amsterdam werden tussen medio september 2014 en eind februari 2015 zeventien mensen het slachtoffer van de witte heroïne. Onder hen Joel (23), Bradley (21) en Shaun (20). De drie Britten die hun terugreis naar Engeland nooit meer hebben kunnen maken. De opluchting bij de lokale autoriteiten was groot toen de nu 43-jarige Flip S. zich begin april vorig jaar meldde op een politiebureau. Het was deze Flip S. die op 25 februari voor een kantoor van Tommy Hilfiger witte heroïne verkocht aan drie Deense toeristen. Maar volgens S. niet met opzet.

'Goeie shit'

"Ik wist niet dat er witte heroïne in die plastic zakjes zat. Ik dacht dat het coke was", zei hij vorige week in de rechtszaal. "Mijn hart stond stil toen ik hoorde dat ze in het ziekenhuis lagen." Flip S. zei tegenover de rechter de drugs te hebben gekocht van ene ‘Rasta’ in het Oosterpark. Want die levert volgens hem altijd ‘goeie shit’.

Met de drie doden en elf gewonden uit 2014 heeft Flip S. naar eigen zeggen niets te maken. Het Openbaar Ministerie komt tot de conclusie dat er te weinig bewijs is om hem ook voor die zaken achter de tralies te laten verdwijnen: verklaringen van getuigen wijzen in verschillende richtingen. Daarnaast heeft geen enkel ander slachtoffer dat onwel raakte Flip S. aangewezen op foto’s.

Onder de marktprijs

Het Openbaar Ministerie kon vorige week dan ook niet anders dan vrijspraak vragen voor bijna alle zaken waar Flip S. van wordt verdacht. De enige zaak die standhoudt, is het verkopen van witte heroïne aan de drie Deense toeristen. Wat justitie betreft genoeg voor een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek van tien maanden voorarrest. Volgens de officier van justitie had Flip S. kunnen weten dat hij mogelijk in het bezit was gekomen van witte heroïne. "Je had de cocaïne ook eerst kunnen laten testen."

"Als hij de boel had willen belazeren, had hij wel paracetamol fijngestampt en als coke verkocht", stelde Gerald Roethof, de advocaat van Flip S. "Dan ga je toch niet heroïne ver onder de marktprijs verkopen?", waarmee de advocaat doelt op het gegeven dat de straatwaarde van witte heroïne doorgaans twee keer zo hoog ligt als die van cocaïne.

Feit is dat er sinds zijn aanhouding op 4 april 2015 geen slachtoffers meer zijn gevallen. Maar betekent dat ook automatisch dat Flip S. de enige witte heroïne-dealer is geweest? Die vraag wordt in dit proces in ieder geval niet meer beantwoord.

Tekst: Mark Schrader