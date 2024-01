Bij de koffie: Mark Schrader wint Tegel voor verhalen in Nieuwe Revu

Journalist Mark Schrader heeft een Tegel gewonnen voor zijn artikelen in Nieuwe Revu, waaronder een verhaal over witte heroïne. Hij won de prijs in de categorie talent.

Vooral de reportage over de coke-killer sprong de jury in het oog. Het verhaal ging over een Engelse vriendengroep die het slachtoffer werd van de witte heroïne die werd verkocht als cocaïne. Een van die vrienden, de 22-jarige Joel McDevitt, overleed aan de drugs. Het complete verhaal lees je hier.

Syrisch paspoort

Ook Harald Doornbos van Nieuwe Revu was genomineerd. Hij maakte een nieuwsreportage over hoe hij er in slaagde voor 750 euro een Syrisch paspoort met de pasfoto van premier Rutte te kopen. Doornbos moest echter Fardau Wagenaar, Leon ten Voorde en Gerben Kuitert van de Tubantia voor zich laten. Zij hebben de Tegel gewonnen met hun onthullende verhalen in de over de wantoestanden bij FC Twente.

De Tegel is een van de belangrijkste journalistieke prijzen in Nederland, die sinds 2006 wordt uitgereikt. Er worden Tegels uitgereikt in de categorieën nieuws, achtergrond, onderzoek, interview, verslaggeving en talent.