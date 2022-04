Nieuwe Revu 15 is nu uit!

‘De comeback van Cowboy Jos’

Sinds 2006 is het de meest gehoorde uitspraak in Rotterdam én ver daarbuiten: ‘5 euro? Op je muil!’ De excentrieke stamgasten van havencafé Willems Kantine groeiden door de gelijknamige documentaire uit tot ware culthelden. Het langverwachte vervolg is bijna klaar. Nieuwe Revu filmde mee tijdens een van de laatste draaidagen met Cowboy Jos en filmmaker Roy Dames. ‘Vorige week hadden we hier nog zo'n groepje voor Cowboy Jos. Na vijftien jaar is hij nog steeds een levende legende voor veel mensen. Leuk voor onze kroeg.’

@media (max-width: 680px){#fig-6256c2ce35f80 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6256c2ce35f80 img{#fig-6256c2ce35f80 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6256c2ce35f80 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6256c2ce35f80 img{#fig-6256c2ce35f80 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6256c2ce35f80 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6256c2ce35f80 img{#fig-6256c2ce35f80 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}}

‘Tijdens de eerste training kreeg Stoitsjkov de wind van voren toen hij achteloos een slok water nam. Van Gaal: ‘Ik vertel je wanneer je kunt drinken, nu train je’’

Vanaf 14 april draait de film LOUIS over het leven van Louis van Gaal in de Nederlandse bioscopen. Filmmaker Geertjan Lassche volgde Van Gaal drie jaar lang en voerde gesprekken over zijn loopbaan, ontwikkeling en gezinsleven. In de film komt ook zijn turbulente periode in Barcelona ter sprake, waar hij nationaal successen boekte, maar in zijn derde seizoen op een vulkaan leefde en opstapte. Wat ging er mis in Catalonië?

‘Als ik iets niet voel, dan zing ik het niet’

Hij treedt tegenwoordig op in Zwitserland, Oostenrijk en Turkije, maar tot drie jaar geleden had Mart Hoogkamer (23) zelfs nog nooit in een vliegtuig gezeten. Het is sinds Ik ga zwemmen hard gegaan met de volkszanger, al had hij zelf liever met een ander nummer doorgebroken. ‘Wat het beste bij me past, is toch Hazes.’

