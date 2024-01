Bij de koffie: Trump 'niet christelijk genoeg', 'geloofsorganisaties vervolgen' en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

VVD wil geloofsorganisaties strafrechtelijk kunnen vervolgen

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra wil salafistische organisaties vervolgen - https://t.co/KkNy8NbtPV pic.twitter.com/nQeByEDqKE — Trouw (@trouw) 19 februari 2016

De bescherming die geloofsgenootschappen in het burgerlijk wetboek tegen strafvervolging genieten, moet verdwijnen. Zo wordt het ook mogelijk dat justitie kan optreden tegen salafistische organisaties. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vrijdag in een interview met Trouw.

Wedstrijd van Nederlander Schoorel op lijst verdachte tennisduels

Nederlands tennisduel op lijst dubieuze wedstrijdenhttps://t.co/WKI8Sux8fJ pic.twitter.com/Aov4KP09vz — de Volkskrant (@volkskrant) 19 februari 2016

Een wedstrijd van de Nederlander Thomas Schoorel staat op de lijst van 73 verdachte tennisduels in 2015 van de Europese gokwaakhond ESSA. Het gaat om de partij tussen Schoorel (26) en de Chileen Jorge Aguilar bij het futuretoernooi van Middelburg, zo meldt de Volkskrant vandaag.

Politiebond Miami wil boycot concert Beyoncé

Politie: 'Boycot Beyoncé!': De chef van de politiebond in Miami wil een boycot https://t.co/xGbtjs18Wn #nieuws #nl — krantenkoppen (@krantenkoppen) 19 februari 2016

De chef van de politiebond in Miami is niet blij met de komst van Beyoncé naar zijn stad. De zangeres sympathiseerde volgens hem tijdens haar optreden in de Super Bowl-finale met de gewelddadige groep Black Panthers.

Paus twijfelt aan christelijkheid Donald Trump

Pope Francis criticises Donald Trump's views on immigration, saying they are "not Christian" https://t.co/exiLnqNEyi pic.twitter.com/rXbYigWt2S — Sky News (@SkyNews) 19 februari 2016

Paus Franciscus heeft het geloof van presidentskandidaat Donald Trump in twijfel getrokken. Dat deed hij na zijn bezoek aan Mexico. De wens van Trump om een muur te bouwen tussen Mexico en de Verenigde Staten schiet de paus in het verkeerde keelgat. In het vliegtuig terug naar Rome zei de paus tegen journalisten: "Een man die alleen denkt aan het bouwen van muren, in plaats van het bouwen van bruggen, is geen echte christen."