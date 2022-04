Nieuwe Revu 16 is nu uit!

Interview

Mart Hoogkamer: ‘Als ik iets niet voel, dan zing ik het niet’

Hij treedt tegenwoordig op in Zwitserland, Oostenrijk en Turkije, maar tot drie jaar geleden had Mart Hoogkamer (23) zelfs nog nooit in een vliegtuig gezeten. Het is sinds Ik ga zwemmen hard gegaan met de volkszanger, al had hij zelf liever met een ander nummer doorgebroken. ‘Wat het beste bij me past, is toch Hazes.’