Jan Roos: ‘Vierenhalve man en een paardenkop is beledigd omdat ze zich half kookwekker voelen’

Waarom is RoddelPraat volgens jou zo’n knaller op YouTube?

‘Eigenlijk is dat succes natuurlijk heel raar. Maar als ik het moet verklaren, denk ik dat het een tegenreactie is op de D66-isering van de samenleving, tegen woke, tegen politiek correct. We zijn in een samenleving terechtgekomen waarin de NS zegt: “Beste reizigers” maar niet meer: “Beste dames en heren”, omdat vierenhalve man en een paardenkop zich dan beledigd voelen omdat ze non-binair zijn of zich half kookwekker voelen. We zijn in een tijd gekomen dat humor bepaalde grenzen heeft. Die grenzen zijn eigenlijk: of de Vara het leuk vindt. In de Vara-humor zeiken ze christenen af, dat mag, maar over moslims houden ze hun mond. Het is allemaal heel voorzichtig geworden. Onze samenleving is heel angstig en voorzichtig, vooral binnen de Amsterdamse grachtengordel. Maar buiten de A10 wonen gewone mensen en daar is het gewone Nederland aan de gang. Die hebben helemaal geen zin in die heel enge, politiek correcte, voorzichtige woke samenleving. Die houden gewoon van een grapje, van zelfspot en stevige humor. Dat is wat wij brengen en dat zie je nergens meer. Het laatste programma op televisie waar dat gebeurde, was Veronica Inside. Maar daar is ook totaal niks meer aan, er gebeurt niks heftigs meer.’

Is jullie fascinatie vooral de onafhankelijkheid? Lekker doen wat jullie zelf willen?

‘Anders was het onmogelijk. Kijk, die wurggreep van woke is gigantisch. Het NOS-journaal zou het meest neutrale journalistieke programma van Nederland moeten zijn, maar dat is het niet. Daar word ik aangesproken als witte man. Ik ben helemaal niet wit, ik ben blank. Onlangs werd ik door een vrouwelijke rechter in de rechtszaal verbeterd toen ik het had over een blanke vrouw. Ze zei: “Het is niet blank, het is wit.” Zelfs in de rechtspraak word je daarin verbeterd. Terwijl dat nergens speelt, behalve bij de D66’ers in de grachtengordel.’

Nou ben jij een type dat graag tegen heilige huisjes aanschopt...

‘Je moet je afvragen of dit wel een heilig huisje is. Ik denk namelijk dat die heilige huisjes worden gecreëerd door een kleine minderheid. Want voor de gewone gemeenschap zijn heel veel dingen geen discussie. Zwarte Piet bijvoorbeeld is voor de gewone gemeenschap geen discussie. Want die wordt daar helemaal niet gezien als racistische karikatuur. Het is een heel klein groepje dat heel veel macht heeft in de media en in de praathuizen in Amsterdam. De rest van Nederland is toch helemaal niet bezig met die onzin? Wat is dat nou voor gelul? Een genderneutraal toilet. Wie heeft het daar nou over? Daar hebben ze het in Amsterdam over, voor de rest niemand.’

Nieuwe Revu interviewde Jan Roos over volwassenheid, inclusiviteit, woke, het beschadigen van BN'ers en over Hilversum. ‘Het ziekelijke is: Tim Hofman komt met hetzelfde verhaal – en dat heeft hij heel mooi gedaan, goed gemonteerd en goed uitgebouwd – en de hele wereld staat in brand. Maar als wij het brengen, zegt niet eens één journalist: “Laten we daar eens naar kijken.’ Het volledige interview vind je in ons nieuwe nummer. Vanaf woensdag in de winkel.