Nieuwe Revu 18 is nu uit!

‘Ik ben niet iemand van de goede smaak’

Samen met Dennis Schouten presenteert Jan Roos (45) het YouTube-programma RoddelPraate n daarnaast doet hijJans Reviewsin z’n eentje. Roos is recalcitrant, irritant, tegendraads, gevat en soms ook best grappig. Een open gesprek over volwassenheid, inclusiviteit, woke, het beschadigen van BN’ers en de pijn van zijn scheiding. ‘Ik ga niet nog een keer trouwen. En ik ga ook geen kinderen meer maken.’

‘De Aziatische El Chapo’

Vorige week ging de documentaire The World’s Biggest Drug Lordin première op Discovery. De film gaat niet over El Chapo of Pablo Escobar, maar over de veel onbekendere Tse Chi Lop. De vermeende drugsbaron vecht momenteel vanuit Nederland om niet te worden uitgeleverd aan Australië. ‘Ik spreek alle beschuldigingen tegen.’

‘De val van Marilyn Monroe’

Verkrachtingskamers, martel­praktijken en doodsbedreigingen.De man achter Marilyn Manson blijkt in de realiteit nog vele malen zieker dan zijn geliefde alter ego.De award voor meest macabere #MeToo­ dader gaat onomstotelijk naar Brian Hugh Warner. ‘Ik moest orale seks op Manson uitvoeren terwijl ik huilde.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.