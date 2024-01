Bij de koffie: leider No Surrender stapt op, politie rukt uit voor Walking Dead-kijkers en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Leider No Surrender stapt op

Klaas Otto, de leider en oprichter van motorclub No Surrender, is opgestapt. Tegen De Telegraaf heeft hij gezegd dat hij "het zat is dat zijn naam altijd en overal aan No Surrender wordt gekoppeld".

Politie rukt uit voor gillende Walking Dead-kijkers

Verontruste buren schakelden de politie in toen ze angstig gegil hoorden. De politie trof echter een gezin aan dat de nieuwe aflevering van The Walking Dead aan het kijken was.

Cruijff verdedigt Cruijff-penalty

https://www.youtube.com/watch?v=HLgmHCIuZ3I

Johan Cruijff begrijpt niets van de kritiek die ontstond na de indirecte strafschop van FC Barcelona-aanvallers Lionel Messi en Luis Suarez in het duel van afgelopen zondag met Celta de Vigo (6-1). "Voetbal is ter vermaak en Messi vermaakt iedereen", zegt de 68-jarige Nederlander in gesprek met de Spaanse sportkrant Sport.

Fabeltjes kunnen robots moreel kompas geven

Fabeltjes en volksverhalen kunnen gebruikt worden om robots en kunstmatige intelligentie te voorzien van menselijke normen en waarden. "Fabeltjes die van generatie op generatie worden doorgegeven bevatten vaak expliciete waarden en voorbeelden van goed gedrag", aldus een groep onderzoekers van het Georgia Institute of Technology in de Verenigde Staten.