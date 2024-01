Voorbeschouwing Better Call Saul (seizoen 2): 'Jimmy is losgeslagen en dat bevalt hem wel'

Vanaf vandaag is de eerste aflevering van het tweede seizoen van Better Call Saul te streamen op Netflix. Voor seizoen 1 twijfelden we nog of deze prequel van Breaking Bad wel een goed idee was, inmiddels weten we dat Better Call Saul qua genialiteit heel dicht in de buurt komt van Breaking Bad, zonder te parasiteren op de succesfactoren van die serie.

In het nieuwe seizoen is Jimmy McGill niet meer de mislukkeling uit seizoen 1. Het is afwachten totdat de advocaat uit Albuquerque verandert in Saul Goodman, de louche (en dat is een understatement) gladjanus die in Breaking Bad de criminele wereld weet te sturen met zijn gevatte babbels en dubieuze contacten. Dat proces gaat tergend langzaam, zonder dat het verveelt. De spanningsboog wordt versterkt door de flash forward van Jimmy als een kalende en besnorde donut-verkoper.

"Op het einde van het eerste seizoen had Jimmy het zwaar. Hij voelde zich ondermijnd en verraden door zijn broer Chuck (partner bij het prestigieuze advocatenkantoor Hamlin, Hamlin & McGill, red.) iemand waarvoor hij eerder respect had. Dat heeft hem pijn gedaan. Het heeft er voor gezorgd dat hij de 'good guy' niet meer wil zijn. Hij realiseerde zich bovendien dat hij het misschien ook niet meer kón zijn", legt Bob Odenkirk, die de rol van Jimmy vertolkt, uit.

Toch begint het seizoen veelbelovend wat betreft de carrière van Jimmy. Na het aanbod van zijn leven afgeslagen te hebben lijkt hij de advocatuur te verlaten. Maar vanaf zijn luchtbed in een zwembad bedenkt hij zich; Jimmy betrekt zijn nieuwe kantoor bij Davis & Main, een advocatenkantoor dat goede relaties onderhoudt met Hamlin, Hamlin & McGill.

Als Jimmy's broer, die grotendeels thuis zit wegens een zelf aangeprate hypersensitiviteit voor elektrische straling, onverwachts aanschuift bij een vergadering, gaat er een knop om bij Jimmy. Een klusje van voormalig politieagent Mike Ehrmantraut komt dan als gelegen. "Jimmy is losgeslagen en dat bevalt hem wel."

Gele Hummer

Net als in het eerste seizoen sijpelen de intelligente humor, uitgekiende oneliners en hilarische personages weer door de verhaallijn heen. De onervaren en onhandige drugsdealer Ken, die in seizoen 1 al de hulp van Mike had ingeschakeld voor een riskante transactie, is een van die kolderieke figuren. Hij keert terug in een veel te opvallende, knalgele Hummer met spaakvelgen en schakelt in al zijn naïviteit de politie in omdat naast zijn drugsvoorraad ook zijn honkbalplaatjescollectie is gestolen.

En dan is er natuurlijk nog Kim Wexler, een ambitieuze advocate bij Hamlin, Hamlin & McGill met gevoelens, en die zijn wederzijds, voor Jimmy. Echter: ze is nogal principieel en veroordeelt alles wat tegen de wet ingaat. Dat gaat natuurlijk wrijven.

Eindconclusie, een heel simpele: kijken!

https://www.youtube.com/watch?v=vU6MUBNkfVk

Wie is wie ook alweer?

De 5 belangrijkste personages op een rij.

Jimmy McGill (Bob Odenkirk)

Voordat hij Saul Goodman werd, was Jimmy McGill een hardwerkende advocaat die nauwelijks rondkwam.

Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks)

Een voormalig politieagent uit Philadelphia, die met pensioen is gegaan wegens een paar duistere incidenten. Hij werk tegenwoordig als parkeerwacht, maar om geld te verdienen voor zijn familie besluit hij zijn specialistische vaardigheden in te zetten als klusjesman voor criminelen.

Chuck McGill (Michael McKean)

De broer van Jimmy en partner bij een van de meest prestigieuze advocatenkantoren van Albuquerque,Hamlin, Hamlin & McGill. Chuck was als student al formidabel, Jimmy keek altijd tegen hem op. Opmerkelijk aan Chuck is zijn extreme angst voor elektrische straling, die hem hindert in zijn dagelijkse bezigheden.

Kim Wexler (Rhea Seehorn)

Een slimme en ambitieuze advocate met gevoelens voor Jimmy. Ze werkt bij het advocatenkantoor van Chuck.

Howard Hamlin (Patrick Fabian)

Partner bij Hamlin, Hamlin & McGill. Hij is succesvol, ziet er goed en vormt een constante bron van frustratie voor Jimmy.

Nacho Varga (Michael Mando)

Een intelligente crimineel, de op één na hoogst geplaatste man in het kartel van de onvoorspelbare crimineel Tuco Salamanca.