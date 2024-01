Oude bekende uit Breaking Bad terug in Better Call Saul (seizoen 2)

In februari verschijnt het tweede seizoen van Better Call Saul, een van de best beoordeelde prequels van de afgelopen jaren. En in de serie over advocaat Saul Goodman, die ook een grote rol speelde in Breaking Bad, is weer een oude bekende te zien. Houden we van.

Vince Gillian heeft laten weten dat er in het nieuwe seizoen van Better Call Saul een nieuw iemand uit Breaking Bad opduikt. Wie wil de maker van beide series nog niet zeggen.

"Er wordt een personage bezocht uit het eerste seizoen van Breaking Bad, die na dat seizoen niet meer is terug gezien. Het wordt een leuk bezoek” aldus Gilligan.

Duidelijk is dat het niet gaat om Walter White (Bryan Cranston) of Jesse Pinkman (Aaron Paul). Het is nog niet bekend of de twee hoofdpersonages überhaupt terugkeren in de de serie. We gaan er bij wijze van wishful thinking maar gewoon van uit.

In seizoen 1 maakten in ieder geval Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) en Tuco Salamanca (Raymond Cruz) al een comeback. Mike komt zeker weer terug in seizoen 2.

Vermoedens (spoiler alert)

Onder andere Cinemablend en verscheidene fanwebsites denken dat de nieuwe terugkomer Krazy-8 (Maximino Arciniega) is. Krazy-8 dealde in Breaking Bad crystal meth en was informant van de DEA. Uiteindelijk overleed hij in de kelder van Jesse.

Vince Gilligan says we may see a #BreakingBad season one face soon in #BetterCallSaul! Krazy-8? pic.twitter.com/dw86Qnk2up ┬Ś Breaking Bad Fans (@Essential_Bad) 2 januari 2016

Trailer

Voor de volledigheid nog even de teaser trailer van Better Caul Saul seizoen 2.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB8zCG-GHM