Terugkeer Walter White in Better Call Saul? Als het aan Bryan Cranston ligt wel

Iedere fan van de serie Breaking Bad hoopt er vurig op: een terugkeer van Walter White in Better Call Saul, de spinoff-serie van Breaking Bad waarvan tot nu toe twee seizoenen zijn uitgekomen. Goed nieuws wat dat betreft: Bryan Cranston staat open voor een gastrol in een nieuw seizoen van de serie.

"Ik zou gelijk ja zeggen, zonder enige twijfel", zegt Cranston in The Rich Eisen Show. Voor alle duidelijkheid: Cranston is in Breaking Bad de vertolker van hoofdpersonage Walter White, een scheikundedocent met kanker die groot wordt in de wereld van de crystal meth.

"Ik ben de bedenker van de serie, Vince Gilligan, heel erg dankbaar. Als hij mij zou bellen dan hoeft hij niet te vrezen voor een afwijzing. Vince kan ik vertrouwen; hij weet heel goed of mijn personage wel of niet in Better Call Saul zou passen."

https://www.youtube.com/watch?v=e9GU873ohV4

Een aanbod voor een rol is er overigens nog niet geweest, wel is er aan Cranston gevraagd een aflevering te regisseren. "Ik zo'n grote fan van de serie, dat ik me niet eens met de inhoud zou durven bemoeien", zegt hij daarover.

De serie is zoals gezegd een spin-off van Breaking Bad, waarin het personage James McGill (alias Saul Goodman Saul Goodman) een criminele advocaat is. In Better Call Saul wordt het leven van de advocaat verder uitgewerkt, voordat hij Walter White leerde kennen.

Het interview

https://www.youtube.com/watch?v=bD-kLyQ2Z1Q