PvdA-voorzitter: 'We hopen allemaal dat Wilders sterft aan een hartaanval'

Dat de PvdA momenteel weinig heeft om mee te pronken en derhalve bezig is met een heuse aanvalsstrategie, werd vandaag nog maar eens duidelijk. Een strategie die de arbeiderspartij niet echt staat.

"We hopen natuurlijk allemaal dat Wilders sterft aan een hartaanval in bed (al dan niet tussen de benen van een links Kamerlid)", twitterde Willem den Hertog, partijvoorzitter van de PvdA in Katwijk. Den Hertog reageerde op de uitspraak van de PVV-leider dat "als de kogel van links komt, er PvdA op de zijkant staat." Die uitspraak volgde weer op een interview van een met modder gooiende Hans Spekman in het NRC.

Kogel

Na het haatbericht, een trend waar Lodewijk Asscher (PvdA) momenteel juist actie tegen voert, ging Den Hertog door met twitteren.

"Maar als er dan toch een kogel aan te pas komt, dan groot genoeg om er 'van het dankbare Nederlandse volk' op te graveren." Gisteren stuurde de politicus, die het er maar druk mee heeft, deze tweet de wereld in: "Hoeveel PVV'ers zouden er nu 'PvdA' in kogels zitten kerven?"

Terugkrabbelen

En om de PvdA-cirkel rond te maken: na de ontstane commotie krabbelde de partijvoorzitter terug. Den Hartog zijn moment of fame, Wilders de free publicity waar hij op vaart.

Er is commotie ontstaan over door mij verzonden tweets over Wilders. Die tweets had ik gezien de reacties niet moeten versturen. — Willem den Hertog (@WillemdenHertog) 11 februari 2016

Dan nog de reactie van Wilders