Nieuwe Revu 25 is nu uit!

‘Ik ben geen wappie’

Is hij nou een complotdenker of een onafhankelijke geest? En wat vindt Lange Frans van zichzelf? ‘Op straat word ik gevraagd om baby’s in te zegenen.’

Nieuwe Revu 25 ligt nu in de winkel en is hier te bestellen.

Jagen op zakkenrollers met 's lands bekendste Boevenspotter

Nu de wereld weer opengaat, weten niet alleen toeristen onze steden weer te vinden. Voor zakkenrollers belooft het een prachtige zomer te worden. En een zekere filmpjesmaker wrijft alvast in zijn handjes. Nieuwe Revu joeg in hartje Amsterdam een dagje mee met de Boevenspotter. ‘Kijk, steelt zij nou een paraplu uit de winkelbak?’

Nederlandse bodybuilder pleegde in 24 uur tijd 4 moorden

In Brugge vond afgelopen maand een van de meest opzienbarende rechtszaken uit de recente Vlaamse misdaadgeschiedenis plaats. Een Nederlandse verdachte vermoordde zijn vriendin, haar grootouders en een fotograaf. ‘Dit is de man die een grijns krijgt op zijn gezicht als hij de doodsangsten van zijn slachtoffers ziet.’

Elvis en Johnny Cash: twee gezichten van de American Dream

Johnny Cash en Elvis Presley (deze week gaat de film Elvis van Baz Luhrmann in première) lijken onverenigbare grootheden, toch kennen beide levens een hoop overeenkomsten. En niet alleen omdat de muziekfenomenen beiden opgroeiden in bluesstad Memphis. De tijdsgeest balde zich samen in deze twee zangers.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de bikkelharde sport Calcio Fiorentino en over de voetbaltempel van Rotterdam: de Kuip. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.