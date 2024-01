Tv preview: eerste Nederlandse Correspondents' Dinner

Het idee komt uit Amerika, waar de zittend president elk jaar de pers uitnodigt om een vorkje te prikken.

De luizen in de pels hoeven een avondje even niet te ploeteren voor primeurs, maar wisselen in een amicale sfeer grapjes uit met de commander in chief. Dat vatten ze niet lichtzinnig op in het Witte Huis. De speeches van de president zijn inmiddels volwassen standup-comedy acts afkomstig van de beste tekstschrijvers.

Lees ook: Onze machtshebbers zijn wereldvreemd

Nederland beleeft deze week zijn eerste, eigen Correspondents’ Dinner. Een ideetje van - wie anders? - Twan Huys. Eerst zou Youp van ‘t Hek de avond hosten, maar die werd ziek en nu neemt Dolf Jansen het over. Wordt het poldergrandeur en lachen als een boer met kiespijn of staan we op de drempel van een nagelnieuwe Haagse traditie? Hoe dan ook, dat Rutte een komische speech gaat geven is op voorhand al de beste grap van de avond.

10 februari om 20.30 uur op NPO 1

https://www.youtube.com/watch?v=DF4Ogrnx6Xc